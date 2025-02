Samsung Galaxy A16 5G - smartfon nie zachwyci wydajnością, ale to i tak może być kolejny hit sprzedażowy

Choć niektórym trudno będzie w to uwierzyć, niskobudżetowy Samsung Galaxy A15 jest jednym z najlepiej sprzedających się smartfonów na świecie, a potwierdza to chociażby niedawny raport CounterPoint Research. Czym wyróżnia się to urządzenie? W zasadzie niczym specjalnym - jest to po prostu jeden z najtańszych modeli od Samsunga, w związku z czym najistotniejsza jest tutaj nakładka OneUI i długie wsparcie. Wygląda na to, że producentowi odpowiada taka charakterystyka, bowiem następca zapowiada się bardzo podobnie.

Samsung najwyraźniej nie zamierza zmieniać zbyt wiele w niskiej półce cenowej. Galaxy A16 5G może okazać się tylko nieznacznie odświeżonym modelem A15 5G.

Kilka dni temu do sieci wyciekł screen z Geekbench, który potwierdził, że smartfon otrzyma chip MediaTek Dimensity 6300. Wybór ten raczej nie budzi większych emocji - to nadal jedna z najtańszych i najmniej zaawansowanych jednostek obsługujących sieć 5G, która powinna być tylko ciut szybsza od Dimensity 6100+ z Galaxy A15 5G. Jak się jednak okazuje, Samsung testuje też inną wersję tego urządzenia, który najprawdopodobniej wyposażona jest w autorski procesor Exynos 1330. Jak widać na poniższym screenie, zapewnia ona znacznie wyższą wydajność.

Wszystko wskazuje na to, że model SM-A166P z chipem Dimensity 6300 będzie globalnym wariantem, natomiast SM-A166E trafi na azjatycki lub afrykański rynek. Jeśli chodzi o pamięć RAM, Samsung szykuje wersje 4 GB i 6 GB. Warto też dodać, że odnaleziony niedawno wpis w bazie UK Carrier wskazuje na powstawanie również modelu 4G, który powinien mieć całkiem inny procesor. Pozostaje nam jeszcze czekać na kolejne informacje o specyfikacji nadciągających urządzeń, ale już teraz wydaje się pewne, Samsung nie zamierza zmieniać zbyt wiele w niskiej półce cenowej. Nie spodziewamy się wielkich rewolucji w kwestii designu czy aparatów, choć rzecz jasna po cichu liczymy na jakąś niespodziankę.

