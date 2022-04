Samsung Exynos 1280 zaprezentowany. Nowy średniopółkowy SoC zawalczy z MediaTekiem Dimensity 920

Podczas premiery smartfonów Samsung Galaxy A53 i Galaxy A33 producent nie podał wprost nazwy jednostki, która zasila rzeczone urządzenia. Mobilny układ został oficjalnie zaprezentowany dopiero teraz. Możemy już skupić się na szczegółach jego specyfikacji technicznej oraz cechach, które pozwalają przyporządkować go do określonego segmentu. Tak, chodzi o średnią półkę cenową. Tytułowy SoC będzie rywalizował z MediaTekiem Dimensity 920. Co więcej, wygląda na to, że Samsung może wręcz przypuścić atak na obszar, w którym nie był specjalnie obecny. To jednak jedynie moje przypuszczenia. Skupmy się na konkretach, czyli na technikaliach określających, czym jest nowy chip Samsung Exynos 1280.

Chip Samsung Exynos 1280 to odpowiedź producenta na MediaTeka Dimensity 920. Poznajmy najważniejsze cechy jednostki przeznaczonej do pracy ze średniopółkowymi smartfonami.

Samsung Exynos 1280 został wykonany w 5 nm procesie technologicznym i składa się z ośmiu rdzeni. Mamy więc dwa rdzenie Cortex-A78 pracujące w częstotliwości 2,4 GHz oraz cześć rdzeni Cortex-A55 z zegarem 2,0 GHz. Oczywiście jest to jednostka 64-bitowa. Za przetwarzanie informacji na potrzeby renderowania grafiki odpowiada GPU Mali-G68. Dodatkowym wsparciem jest tu silnik AI z NPU o wydajności 4,3 TOPS. Procesor może współpracować z pamięcią operacyjną LPDDR4X oraz z pamięcią na dane UFS 2.2. Ot standardowa średnia półka cenowa, do której nie możemy mieć większych uwag. Kluczem może okazać się optymalizacja Fused Multiply-Add (FMA) pozwalająca na analizę ruchu w czasie rzeczywistym i nadzór wieloobiektowy.

W Exynosie 1280 znajdziemy ponadto modem 5G zgodny zarówno z Sub-6 GHz jak i z mmWave. Nie zabrakło dwuzakresowego WiFi ac oraz Bluetooth 5.2. Jednostka poradzi sobie z wyświetlaniem obrazu o rozdzielczości FHD+ przy 120 Hz oraz z nagrywaniem wideo 4K przy 30 FPS. Mamy tu jednak „tylko” elektroniczną stabilizację obrazu, choć brak OIS w tym segmencie nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. W temacie fotografii możemy liczyć na pojedynczy aparat 108 MP lub poczwórną kamerę 16 MP. Układ można spotkać w smartfonach Samsung Galaxy A33 oraz Galaxy A53. Nie mamy informacji o potencjalnym jego wykorzystaniu w konkurencyjnych produktach.

