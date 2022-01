Samsung opracował nowy zintegrowany układ zabezpieczający odciski palców w czytnikach kart płatniczych

Samsung Electronics opracował nowy układ scalony, który zadba o zabezpieczenie biometryczne kart płatniczych. Jednostka składa się z trzech połączonych części: skanera linii papilarnych, elementu zabezpieczającego oraz procesora odpowiadającego za analizę danych. Chip będący swoistym All-in-one w świecie tego typu zabezpieczeń, tworzono z myślą o klientach banków, natomiast rozwiązanie może być wykorzystywane również jako identyfikator pracownika, czy karta dostępowa do pomieszczenia lub nawet budynku. Sugeruje to sam Kenny Han, wiceprezes ds. marketingu w Samsung Electronics. Co więcej, producent zadbał o to, aby rozwiązanie było zgodne z najważniejszymi wymogami określonymi w certyfikatach zaświadczających o bezpieczeństwie danego narzędzia. Oto szczegóły.

Samsung S3B512C to nowy układ scalony do uwierzytelniania użytkownika przy użyciu skanera linii papilarnych. Tym razem mamy jednak do czynienia z pierwszym rozwiązaniem typu All-in-one.

Obecne zabezpieczenia biometryczne w kartach płatniczych wymagają stosowania kilku różnych rozwiązań. W przypadku S3B512C mówimy o jednym układzie scalonym, który odpowiada za cały proces uwierzytelniania. Skaner odcisków palca rozpoznaje linie papilarne, które są analizowane przez Secure Processor w celu odnalezienia unikatowych cech. Całość jest przechowywana w ramach elementu zabezpieczającego (SE), który może pochwalić się uzyskaniem certyfikatów EMVCo i CC EAL 6+, które są honorowane na całym świecie. Technologia posiada zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem za pomocą metod takich jak sztuczne odciski palców.

Nie da się ukryć, że tego typu zabezpieczenie skutecznie ochroni użytkownika, któremu skradziono kartę. Biometryczne rozwiązania są chętnie stosowane w smartfonach i jakby nie patrzeć, sprawdzają się w nich doskonale. Warto wspomnieć, że S3B512C Samsung działa zgodnie z najnowszymi specyfikacjami Mastercard Biometric Evaluation Plan Summary (BEPS) dla biometrycznych kart płatniczych. Twórcy chcą zasugerować producentom kart, iż zmniejszenie liczby potrzebnych chipów to właściwy kierunek rozwoju metody zabezpieczeń.

Źródło: Samsung