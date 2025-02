RyzenDeck - samodzielnie stworzony handheld do gier, który posiada procesor AMD Ryzen 5 5600G i 32 GB RAM DDR4

W głowie wielu osób z pewnością już w młodych latach zrodził się pomysł, aby skonstruować własnego handhelda, który będzie mógł służyć jako przenośna konsola do gier. Tak naprawdę do realizacji takiego projektu wymagane są głównie dwa aspekty: odpowiednia miara motywacji oraz czas. Jednym ze zrealizowanych pomysłów jest tytułowy RyzenDeck, który powstawał przez 9 miesięcy. Efekt jest daleki od ideału, ale pokazuje, że w tworzeniu ogranicza nas tylko wyobraźnia.

RyzenDeck to jeden z projektów DIY, którego celem było stworzenie handhelda do gier z wykorzystaniem układu AMD Ryzen 5 5600G. Autorowi udało się ostatecznie dobrnąć do mety i ukończyć swój pomysł, a rezultatami postanowił podzielić się w internecie.

Cały projekt powstawał jeszcze przed pojawieniem się na rynku Steam Decka, natomiast twórca dopiero kilka dni temu postanowił pochwalić się efektami swojej pracy na Reddicie. Do stworzenia konstrukcji skorzystał on z drukarki 3D, dzięki której wydrukował zaprojektowaną wcześniej obudowę. W tym celu wykorzystany został filament PLA, więc aby nie stopił się od zbyt wysokich temperatur, potrzebne było zastosowanie kilku wentylatorów. Dzięki temu całe urządzenie utrzymuje je w granicach od 40 do 60 stopni Celsjusza. U podstaw tego rozwiązania leży płyta główna ASRock X300M-STX, która została wyciągnięta z mini PC (ASRock DeskMini X300). Umieszczony w niej został układ AMD Ryzen 5 5600G oraz 32 GB pamięci RAM w standardzie DDR4 (dwie kości, których taktowanie ustawiono na 4000 MHz).

Za wyświetlanie obrazu posłużył z kolei 8-calowy ekran o rozdzielczości 1280 x 800 pikseli (podłączony przez port HDMI). Projekt pobiera od 20 do nawet 65 W mocy, a całość zasilana jest dzięki akumulatorowi (powerbank) o pojemności 30 000 mAh (108 Wh). Taka konfiguracja zapewnia 4 godziny działania przy mniej wymagających grach lub niecałe dwie godziny, kiedy uruchomione zostają te bardziej zasobożerne produkcje. Waga handhelda jest naprawdę spora, gdyż wynosi aż 1560 g — a warto pamiętać, że ogniwo akumulatora nie jest tutaj wliczone. Projekt jest więc poniekąd imponujący, choć aktualnie można zbudować dużo smuklejsze, wydajniejsze i z pewnością mniej kosztowne urządzenia. Pełną galerię zdjęć możemy znaleźć pod tym adresem.

