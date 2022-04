Rynek smartfonów istotnie zwolnił. Spadek liczby wysyłek odnotowali wszyscy poza dwoma gigantami branży

Canalys publikuje raport obrazujący aktualny stan rynku smartfonów. Dane dotyczą pierwszego kwartału 2022 roku i nie są zbyt optymistyczne dla większości graczy. W ujęciu globalnym mówimy bowiem o 11% spadku liczby wysyłek urządzeń. Jedynie Apple oraz Samsungowi udało odnotować się nieznaczny wzrost. Xiaomi, OPPO, Vivo oraz muszą zmierzyć się ze słabnącym udziałem w rynku. Niestety, nic nie wskazuje na to, aby kolejne kwartały miały przynieść ulgę. Całkiem prawdopodobne jest bowiem to, że sytuacja pogłębi się i nawet gigantom branży nie uda się zachować dotychczasowej kondycji. Wszystkiemu jest tylko kilka czynników, które mają wpływ również na inne segmenty, takie jak rozrywka czy motoryzacja. Przejdźmy do konkretów.

Canalys: globalna wysyłka smartfonów zmalała o 11%. Głównymi powodami sytuacji są wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19 i jej rozwój w Chinach oraz rosnąca inflacja.

Według raportu Canalys rynek smartfonów w Q1 2022 zmalał o 11% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Udziały Samsunga wyniosły 23%, natomiast Apple udało się zagarnąć 18% rynku, co przekłada się na progres na poziomie 2% oraz 3%. W przypadku firmy z Cupertino można zawdzięczać to stałemu zainteresowaniu serią Apple iPhone 13, które dodały do smartfonów producenta modemy 5G. Samsung wygrywa pośpiechem w produkcji serii Galaxy A oraz dostępnością flagowej linii Galaxy S22. Chińskie marki borykają się z utrudnieniami związanymi z łańcuchem dostaw.

Wzrost przypadków zakażenia COVID-19 powoduje opóźnienia w logistyce oraz brak dostępności niektórych komponentów. Sprzedawcy muszą borykać się z niepewnością związaną z wojną w Ukrainie, rosnącą globalną inflacją oraz ciągłymi blokadami w Chinach. Udziały Xiaomi oraz OPPO spadły o jeden punkt procentowy względem Q1 2021. Vivo uzyskało 8% (spadek z 10%), natomiast inni zajmują 27% segmentu, czyli o jeden procent mniej niż rok wcześniej. Dopiero unormowanie się wspomnianych wcześniej problemów, może pomóc w normalizacji sytuacji.

Źródło: Canalys