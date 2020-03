Netflix: filmowe i serialowe premiery na 30 marca - 5 kwietnia 2020

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Przyznać jednak trzeba, że Netflix wciąż budzi zainteresowanie, podobnie jak niniejsza cotygodniowa lista. Jak co tydzień sprawdzamy więc, co też bardziej lub mniej ciekawego pojawi się w serwisie. Licząc także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Prócz kilku wybranych, dobrze rokujących tytułów, na końcu newsa znajdziecie również listę skrótową, dotyczącą wszystkich premier w tym tygodniu.

Dom z Papieru: Sezon 4

Opis: Ośmioro przestępców barykaduje się z zakładnikami w hiszpańskiej mennicy. W międzyczasie geniusz wśród złodziei manipuluje policją, by zrealizować swój plan.

Występują: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño

Światowa data premiery: 3 kwietnia 2020

W Netflix od: 3 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: La casa de papel

Gatunek: Thriller, Akcja

Kraj produkcji: Hiszpania

Ocena na portalu IMDb: 8,5

Ocena na portalu Filmweb: 8,4

Strona produkcji: klik

Potępiony 2

Opis: Były łowca nagród bierze udział w transmitowanym na żywo turnieju, gdzie więźniowie zmuszani są do walki o przetrwanie.

Występują: Randy Orton, Eric Roberts, Wes Studi

Światowa data premiery: 6 listopada 2015

W Netflix od: 31 marca 2020

Tytuł oryginalny: The Condemned 2: Desert Prey

Gatunek: Akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 4,2

Ocena na portalu Filmweb: 4,6

Strona produkcji: Brak

Karate Kid

Opis: Remake klasycznego filmu z 1984 r. Nastoletni Dre, który niedawno przeprowadził się z matką do Pekinu, zaczyna pobierać nauki u miejscowego mistrza sztuk walki.

Występują: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson

Światowa data premiery: 10 czerwca 2010

W Netflix od: 1 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: The Karate Kid

Gatunek: Familijny, sztuki walki

Kraj produkcji: Chiny, USA

Ocena na portalu IMDb: 6,2

Ocena na portalu Filmweb: 6,6

Strona produkcji: klik

Rodzina Addamsów

Opis: Rodzina Addamsów to zbiór niesamowitych postaci, żyjących w starym, na wpół zdewastowanym pałacu. Głową rodziny jest Gomez Addams oraz jego żona Morticia. Rodzina Addamsów charakteryzuje się bardzo czarnym poczuciem humoru.

Występują: Raúl Juliá, Anjelica Huston, Christopher Lloyd

Światowa data premiery: 22 listopada 1991

W Netflix od: 1 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: The Addams Family

Gatunek: Czarna komedia

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Strona produkcji: Brak

Turbulencja

Opis: Podczas lotu samolotem dochodzi do strzelaniny wywołanej przez eskortowanych więźniów. Ocalała załoga jest zmuszona przechytrzyć seryjnego mordercę, aby sprowadzić maszynę na ziemię.

Występują: Ray Liotta, Lauren Holly, Brendan Gleeson

Światowa data premiery: 10 stycznia 1997

W Netflix od: 1 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Turbulence

Gatunek: Thriller, Akcja

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 4,9

Ocena na portalu Filmweb: 5,3

Strona produkcji: Brak

Rent

Opis: Historia grupy ekscentrycznych młodych ludzi, swoistej cyganerii, którzy z trudem wiążą koniec z końcem. Ubodzy artyści marzą o sukcesie i akceptacji, pokonują przeszkody, znosząc biedę i choroby.

Występują: Anthony Rapp, Adam Pascal, Rosario Dawson

Światowa data premiery: 23 listopada 2005

W Netflix od: 1 kwietnia 2020

Tytuł oryginalny: Rent

Gatunek: Dramat, Musical

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Ocena na portalu Filmweb: 7,3

Strona produkcji: Brak

Pełna lista premier Netflix w dniach 30 marca - 5 kwietnia 2020:

31 marca 2020:

Dave Chappekke: The Kennedy Center Mark Twain Prize for American Humor

Jack i Jill

Mocne uderzenie

Potępiony 2

Świat w płomieniach

Trudne słówka

Zbaw nas ode złego



1 kwietnia 2020:

Anakondy: Polowanie na Krwawą Orchideę

Baby Boy

Bracia

Charing Cross 84

Community

Cuda z nieba

Cześć, na imię mam Doris

David Batra: Słoń w salonie

Dom nad jeziorem

Duchy moich byłych

Duża dawka skandalu: Miniserial

Epicentrum

Heavy Metal

Inazuma 11: Sezon 1

Julian Schnabel – Portret prywatny

Karate Kid

Karate Kid IV: Mistrz i uczennica

Kelnerzy

Kołysz się, dziecino

Kot

Kryptonim U.N.C.L.E.

Księżniczka Łabędzi: Skarb Czarnoksiężnika

Kwarantanna

Makowe Wzgórze

Marnie. Przyjaciółka ze snów

Maska Zorro

Miraculous: Biedronka i Czarny Kot

Myśl jak facet

Na linii ognia

Nailed It!: Sezon 4

Nędznicy

Nigdy nie jest za późno

Noc żywych trupów

Obłędny rycerz

Pech to nie grzech

Pies, który ocalił Wielkanoc

Piksele

Planeta Singli 2

Ponyo on the Cliff by the Sea

Rent

Robocik

Rodzina Addamsów

Rodzina Addamsów 2

Ruchomy zamek Hauru

Seks, kłamstwa i kasety wideo

Serial Pokémon: Słońce i Księżyc

Sunderland aż po grób: Sezon 2

Szalona impreza

Szept serca

Szopy w natarciu

Świat Wayne’a

The Iliza Shlesinger Sketch Show: Sezon 1

The Inside Job

The Meg

The Windsors: Sezon 3

Turbulencja

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll

Walka żywiołów

Waśń rodzinna

Wyszczekani

Yu Yu Hakusho: Ghost Files

Zrywa się wiatr



2 kwietnia 2020:

Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll

3 kwietnia 2020:

Coffee i Kareem

Dom z papieru: Globalny fenomen

Dom z papieru: Sezon 4

Mustang: Duch wolności: Akademia Jazdy Konnej

Super Gwiazdka: Sezon 1



Źródło: Netflix