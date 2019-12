Netflix: filmowe i serialowe premiery na 23 - 29 grudnia 2019

Z każdym tygodniem na Netfliksie przybywa premier. Choć nie zawsze należy liczyć jedynie na świeże kinowe tytuły, to platforma przynosi często sporo sprawdzonych hitów oraz własnych ciekawych produkcji (często, nie znaczy niestety zawsze). Tym razem sprawdzamy, co czeka nas w nowym tygodniu, to znaczy w dniach 23 - 29 grudnia 2019. Licząc jednak także na czytelników PurePC zachęcam do dzielenia się w komentarzach tytułami ciekawych produkcji, które zdołaliście obejrzeć ostatnio zarówno na Netfliksie, jak i na platformach konkurencyjnych. Na co warto zwrócić uwagę w nadchodzących dniach? Z przykrością zauważam, że okres świąteczny to zdecydowanie niewiele netfliksowej radości. W oczekiwaniu na kolejny tydzień, który ma przynieść o wiele więcej dobrego, warto jednak zapoznać się chociażby z drugim sezonem Zagubionych w kosmosie.

Zagubieni w kosmosie: sezon 2

Opis: Po awaryjnym lądowaniu na obcej planecie rodzina Robinsonów walczy z przeciwnościami losu i nieznanymi zagrożeniami, aby przeżyć i uciec.

Występują: Molly Parker,Toby Stephens,Maxwell Jenkins

Światowa data premiery: 24 grudnia 2019

W Netflix od: 24 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Lost in Space

Gatunek: Sci-Fi

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,2

Templariusze: sezon 2

Opis: Piętnaście lat po zakończonych porażką wyprawach krzyżowych doświadczony rycerz, sprawujący obecnie funkcję mistrza zakonu w Paryżu, poznaje szokującą tajemnicę.

Występują: Tom Cullen, Jim Carter, Pádraic Delaney

Światowa data premiery: 25 marca 2019

W Netflix od: 27 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Knightfall

Gatunek: Przygodowy, Dramat historyczny

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 6,7

Ty: sezon 2

Opis: Niebezpiecznie czarujący mężczyzna ze skłonnością do popadania w obsesję robi wszystko, aby wkroczyć w życie osób, które przykują jego uwagę.

Występują: Penn Badgley, Elizabeth Lail, Victoria Pedretti

Światowa data premiery: 26 grudnia 2019

W Netflix od: 26 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: You

Gatunek: Dramat

Kraj produkcji: USA

Ocena na portalu IMDb: 7,7

Aplikacja

Opis: W czasie zdjęć do swojego pierwszego filmu w Rzymie Nick wpada w obsesję na punkcie aplikacji randkowej, która pogrąża go w autodestrukcyjnym szaleństwie.

Występują: Vincenzo Crea, Jessica Cressy, Greta Scarano

Światowa data premiery: 26 grudnia 2019

W Netflix od: 26 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: The App

Gatunek: Dramat, Sci-Fi

Kraj produkcji: Włochy

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

Le Bazar de la Charité

Opis: Rok 1897. W Paryżu wybucha pożar. Zdrada, podstęp i romantyczny chaos na zawsze zmienią życie trzech kobiet.

Występują: Audrey Fleurot,Julie de Bona,Camille Lou

Światowa data premiery: 9 grudnia 2019

W Netflix od: 26 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Le Bazar de la Charité

Gatunek: Dramat historyczny

Kraj produkcji: Francja

Ocena na portalu IMDb: 7,0

El Pepe: Wyjątkowe życie

Opis: W tym kameralnym dokumencie były prezydent Urugwaju, José „Pepe” Mujica, opowiada o tym, czego nauczyło go więzienie, jakie są jego ideały i jak widzi przyszłość.

Występują: José Mujica, Emir Kusturica

Światowa data premiery: 13 października 2019

W Netflix od: 27 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: El Pepe, Una Vida Suprema

Gatunek: Dokumentalny, Biograficzny

Kraj produkcji: Argentyna, Urugwaj, Serbia

Ocena na portalu IMDb: 6,9

Atiye: sezon 1

Opis: Malarka ze Stambułu odkrywa w ruinach Anatolii symbol powiązany ze swoją przeszłością i wyrusza w drogę do samopoznania.

Występują: Beren Saat, Mehmet Günsür, Metin Akdülger

Światowa data premiery: 27 grudnia 2019

W Netflix od: 27 grudnia 2019

Tytuł oryginalny: Atiye

Gatunek: Dramatm Fantasy, Tajemnica

Kraj produkcji: Turcja

Ocena na portalu IMDb: Jeszcze brak

