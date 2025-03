Robot Cache chce odmienić przyszłość cyfrowych gier. Zachęca do siebie darmową kopią gry Torment: Tides of Numenera

Być może część z Was pamięta, jak platforma Green Man Gaming oferowała odsprzedaż cyfrowych gier. Jeśli nie to doprecyzuję, iż pomysł choć godny pochwały to spalił na panewce ze względu na zbyt małe poparcie wydawców. Za pomysłem tym stanęło wszak jedynie 20 pomniejszych studiów, a więc zdecydowanie za mało, aby projekt miał przysłowiowe ręce i nogi. A jednak z czymś podobnym po 10 latach startuje Robot Cache.

Platforma Robot Cache oferuje nie tylko sprzedaż, ale przede wszystkim odsprzedaż cyfrowych gier po ich ukończeniu. Serwis chwali się, że ma już wsparcie naprawdę sporych wydawnictw, dzięki czemu liczba tytułów do odsprzedaży stale rośnie. Aby się rozreklamować, Robot Cache rozdaje właśnie cyfrową wersję erpegowego hitu pt. Torment: Tides of Numenera.

Sytuacja z Robot Cache jest dużo lepsza, niż miało to miejsce w przypadku Green Man Gaming, ponieważ nowa platforma - jak podają jej założyciele - ma mieć już za sobą naprawdę sporych wydawców, takich jak grupa Embracer, Konami, Plaion, THQ Nordic, Paradox Interactive, Focus Entertainment czy 505 Games. Inicjatywę popierać ma także samo AMD, które zapewnia podzespoły serwerowe obsługujące całą działalność. Na pewno więc nie mamy do czynienia z tzw. firmą krzak, która zaraz "zawinie" się z sieci.

Aby się rozreklamować, Robot Cache rozdaje właśnie cyfrową wersję erpegowego hitu pt. Torment: Tides of Numenera. Kopię gry będziemy oczywiście przetrzymywać w obrębie dedykowanego klienta, nie będzie można jej też w przyszłości odsprzedać (#JanuszAlert). Warto jeszcze dodać, że płacić możemy poprzez PayPal, BLIKiem, poprzez Przelewy24, a także z użyciem karty płatniczej. Czy jest sens zainteresować się tą platformą? Cóż, jeśli faktycznie w przyszłości uda się jej przekonać do siebie największych wydawców (co nie będzie łatwe) to będziemy mieli do czynienia z nie lada przełomem. Ja na pewno trzymam kciuki.

Źródło: Robot Cache