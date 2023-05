Resident Evil 4 Remake posiada aż cztery zabezpieczenia antypirackie na PC i wszystkie udało się obejść

W marcu tego roku na rynku zadebiutowała gra Resident Evil 4 Remake. To jedna z nielicznych (na razie) premier w tym roku, gdzie otrzymaliśmy dopracowany i wciągający gameplay. Gra studia Capcom zadebiutowała na PC, PlayStation 5, PlayStation 4 oraz Xbox Series. W komputerowej wersji nie tylko nie zabrakło zabezpieczeń antypirackich, ale w dodatku dostaliśmy ich ponadprzeciętną liczbę. Jednym z zabezpieczeń jest Denuvo, które zostało złamane w produkcji Capcom.

Resident Evil 4 Remake to najnowsza gra, w której udało się obejść zabezpieczenia Denuvo. Z pewnością nie jest to dobra informacja dla Capcom.

Resident Evil 4 Remake posiada na PC prawdziwe combo zabezpieczeń antypirackich. Oprócz głównego Denuvo (v18), produkcja ma zaimplementowany również Denuvo SecureDLC v2, VMProtect oraz autorskie zabezpieczenie antypirackie, przygotowane już bezpośrednio przez Capcom. Grupie EMPRESS udało się nie tylko obejść Denuvo v18, ale również pozostałe trzy zabezpieczenia. Wcześniej Denuvo zostało również rozgryzione w Hogwarts Legacy, co oznacza że jej najnowsza wersja nie jest tak mocna jak przypuszczano.

Obecnie jest jeszcze za wcześnie by stwierdzić, czy obejście zabezpieczeń wpłynie jakoś zauważalnie na wydajność. Warto jednak przypomnieć historię Resident Evil Village, gdzie zabezpieczenia antypirackie miały negatywny wpływ na działanie gry. W późniejszym czasie zostało to naprawione, aż w końcu Capcom całkiem usunął zabezpieczenia. Obecnie obejście Denuvo i pozostałej paczki w Resident Evil 4 Remake może mieć negatywny wpływ na dalszą sprzedaż gry (a ta dotychczas sprzedawała się niczym świeże bułeczki), co z pewnością nie byłoby po myśli wydawcy.

