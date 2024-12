Redmi G Pro Gaming Laptop 2024 - pierwsza zapowiedź nowego laptopa do gier z Intel Core i9-14900HX i GeForce RTX 4060

W styczniu Intel wprowadził do oferty mobilne procesory 14. generacji z rodziny Raptor Lake-HX Refresh. Najwięksi producenci notebooków, tj. MSI, ASUS czy Lenovo, już zaprezentowali swoje nowości, głównie z rynku laptopów do gier. Za kilka dni dołączy do nich Xiaomi, które ujawniło kilka pierwszych szczegółów na temat najnowszej generacji notebooka Redmi G Pro Gaming Laptop. Ostatnia wersja urządzenia została wprowadzona w 2022 roku i napędzana była m.in. przez procesory Intel Alder Lake-H. Zmiana w kontekście CPU będzie zatem wyczuwalna, jednak znacznie dziwniej firma podeszła do kwestii GPU.

Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowej wersji notebooka dla graczy: Redmi G Pro Gaming Laptop. Niektóre informacje o specyfikacji zostały już potwierdzone przez producenta, w tym główne podzespoły.

Z opublikowanej notatki wynika, iż tegoroczny Redmi G Book Gaming Laptop będzie wyposażony w kombinację składającą się z procesora Intel Core i9-14900HX oraz układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU. Dość dziwnie to wygląda, wszak procesor z poprzedniego wariantu Redmi G Pro (Core i9-12900H) zostanie zastąpiony przez obecny top, natomiast wcześniejszy układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU zostanie zastąpiony przez... słabszy model GeForce RTX 4060 Laptop GPU.

Wiemy także, że zastosowany thermal design pozwoli na jednoczesne odprowadzenie do 210 W mocy, na zapewne nakłada się maksymalnie 140 W dla układu graficznego oraz do 70 W dla procesora. Nie wiemy jednak jak sytuacja będzie realnie wyglądać, ponieważ z doświadczenia juz wiemy, że GeForce RTX 4060 Laptop GPU w rzeczywistości nigdy nie dobija do tych 140 W, a faktycznie zatrzymuje się w okolicach 100-110 W i to w zależności od konkretnej gry. Pełna specyfikacja Redmi G Pro Gaming Laptop (2024) zostanie ujawniona w najbliższy poniedziałek, 4 marca i wtedy poznamy resztę parametrów oraz ceny urządzenia.

