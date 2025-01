Razer DeathAdder V3 HyperSpeed - nowa wersja myszki dla graczy pozbyła się przewodów. Lekka i ergonomiczna konstrukcja

W ofercie marki Razer pojawiła się nowa myszka dla graczy, która wchodzi w skład linii DeathAdder. Jej przeznaczeniem jest głównie scena e-sportowa, więc w zamyśle ma się sprawdzić w dynamicznych grach sieciowych. Atutem jest tu ergonomiczna, a przy okazji naprawdę lekka konstrukcja oraz całkiem przyzwoite parametry. Możemy liczyć zarówno na przewodowe, jak i bezprzewodowe połączenie oraz... bardzo wysoką cenę, którą dodatkowo zwiększa istotne akcesorium.

Do sprzedaży trafiła właśnie nowa myszka dla graczy od firmy Razer. Model DeathAdder V3 HyperSpeed zapewni bezprzewodowe połączenie, lekką konstrukcję oraz dobre parametry. Jego cena nie należy jednak do niskich.

Pod względem wyglądu tytułowa myszka od Razera nie różni się za bardzo od pozostałych z linii DeathAdder V3. Przy nowości skupiono się jednak na zapewnieniu jeszcze niższej wagi, więc w konstrukcji zaszły kosmetyczne zmiany, które pozwoliły osiągnąć wartość wynoszącą 55 g. Myszka nadal ma być ergonomiczna, ale tylko dla praworęcznych osób. Razer DeathAdder V3 HyperSpeed został wyposażony w sensor Focus X 26K, który wyróżnia się wysoką rozdzielczością, jednak nieco gorszą od poprzedników. Na pokładzie znalazły się jednak te same optyczne przełączniki, co w całej serii. Natomiast zarówno maksymalna szybkość, jak i akceleracja doczekały się regresu.

Razer DeathAdder V3 Razer DeathAdder V3 HyperSpeed Komunikacja Przewodowa (Razer Speedflex Cable) Radiowa (Razer HyperSpeed Wireless), Przewodowa Czas pracy na akumulatorze Nie dotyczy Do 100 godzin przy 1000 Hz

Do 20 godzin przy 8000 Hz Sensor Focus Pro 30K Focus X 26K Maksymalne DPI 30000 26000 Przełączniki Optical Mouse Switches Gen-3 Przyciski programowalne 6 8 Podświetlenie Nie Częstotliwość raportowania 8000 Hz Do 8000 Hz z dodatkowym akcesorium Razer HyperPolling Wireless Dongle Maksymalna szybkość 750 IPS 500 IPS Przyspieszenie 70 G 40 G Wymiary 128 x 68 x 44 mm 122,2 x 64,8 x 41,3 mm Ślizgacze 100% PTFE Żywotność 90 mln kliknięć Waga 59 g 55 g Przewód USB typu A Odczepiany USB typu C do USB typu A Dodatkowe akcesoria - Razer HyperPolling Wireless Dongle - 34, 99 euro Dostępność w Polsce 269 zł Od połowy lipca 2024 roku - 489 zł Cena na stronie producenta 79,99 euro 119,99 euro

Bezprzewodowy wariant może zaoferować graczom częstotliwość odpytywania aż do 8000 Hz, natomiast tylko z akcesorium, które jest sprzedawane osobno. Znacząco podnosi to więc i tak całkiem wysoką cenę. W kwestii rozdzielczości warto wspomnieć, że myszka może dostosowywać ten parametr (czyli DPI) w zależności od szybkości naszych ruchów ręką. Dodatkowo mamy możliwość konfiguracji urządzenia w dedykowanym oprogramowaniu Ryzer Synapse. Aktualnie myszka Razer DeathAdder V3 HyperSpeed na stronie producenta dostępna jest w kwocie 119,99 euro, natomiast od połowy lipca 2024 roku można kupić ją nieco taniej, kiedy to doczeka się debiutu w polskich sklepach internetowych. Jeśli szukacie myszki lub klawiatury dla siebie, to możecie zajrzeć do poradnika zakupowego na PurePC, który znajduje się pod tym adresem.

Źródło: Razer