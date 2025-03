Radxa E20C - tani mini PC, który sprawdzi się w roli serwera NAS lub zastąpi router. Wsparcie dla Debiana i OpenWrt

Większość miniaturowych komputerów — nawet tych budżetowych — z powodzeniem może nam zastąpić komputer stacjonarny w pracach biurowych, a nawet grach wideo. Są jednak odsłony, których cel jest zupełnie inny, gdyż kładzie się w nich nacisk na funkcje sieciowe. Taka właśnie jest nowość od chińskiej firmy Radxa. Model E20C sprawdzi się bowiem jako router, a także serwer NAS. Dodatkowo jest całkiem przystępnie wyceniony, więc warto się nim bliżej zainteresować.

W sprzedaży pojawił się nowy minikomputer Radxa E20C. Jednostka ta opiera się na architekturze ARM i może pełnić funkcję routera lub serwera NAS. Jak na swoje możliwości jest całkiem dobrze wyceniona.

Nowy model mini PC Radxa E20C jest naprawdę kompaktowy — do tego stopnia, że bez problemu zmieści się na dłoni. Jego obudowa została wykonana ze stopu aluminium. Na pokładzie znalazł się mobilny układ Rockchip RK3528A, a w najbogatszej wersji spotkamy się nawet z 4 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR4. Oprócz wbudowanej pamięci możemy skorzystać ze slotu na karty microSD. Jak na urządzenie sieciowe przystało, mamy dostęp do dwóch portów Ethernet, a także trzech diod LED, które będą sygnalizować pracę systemu oraz status sieci rozległej i lokalnej (WAN i LAN).

Radxa E20C Procesor Rockchip RK3528A

4 x 2,0 GHz Cortex-A53 Układ graficzny Mali-G450 NPU 1 TOPS Pamięć RAM 1/2/4 GB LPDDR4 Pamięć wbudowana 6/16/32 GB eMMC Łączność 2 x Port Ethernet (1 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x Slot na karty microSD

1 x USB 2.0 typu A

2 x USB typu C Wymiary 67 x 67 x 15 mm Wsparcie dla systemów Radxa OS (Debian), OpenWrt, iStoreOS Cena 1/8 GB - 99 zł

2/16 GB - 138 zł

Dostępne są też dwa porty USB typu C, z których jeden służy do zasilania, a drugi do przesyłania danych i debugowania. Otrzymujemy również wsparcie dla wielu systemów operacyjnych, które pomogą nam zrobić z mini PC wspomniany router lub serwer NAS. Oczywiście nie musimy się ograniczać tylko do dedykowanych zastosowań, albowiem mini PC sprawdzi się także jako sprzęt do retro gier. Producent oferuje omawiany model na platformie Aliexpress (na ten moment wszystkie odsłony zostały wyprzedane) oraz w serwisie Arace Tech. Ceny w tabeli odnoszą się do drugiego miejsca, natomiast do pełnej kwoty trzeba doliczyć koszty dostawy, które wynoszą 48 zł. Zakupu dokonamy pod tym adresem.

Źródło: Radxa