Qualcomm Snapdragon X nie cieszy się dużą popularnością na rynku komputerów osobistych. Raport branżowy ujawnia szczegóły

Procesory ARM, jeszcze do niedawna niemal nieobecne w komputerach osobistych, zyskały na znaczeniu dzięki wykorzystaniu ich przez Apple w komputerach Mac i MacBook. Sukces tego rozwiązania zwrócił uwagę innych producentów, co przyczyniło się do większego zainteresowania architekturą ARM. Mimo że sytuacja na rynku uległa poprawie, a Microsoft i Qualcomm podjęli znaczące działania mające na celu popularyzację tej technologii, to układy ARM wciąż nie zdobyły szerokiej popularności w segmencie komputerów osobistych.

Notebooki i laptopy z procesorami ARM Qualcomm Snapdragon X stanowiły zaledwie 0,8% wszystkich dostarczonych PC na rynek w trzecim kwartale 2024 roku. Za wynik odpowiadają głównie komputery Microsoft Surface.

W sieci pojawił się raport branżowy ujawniający liczbę komputerów wyposażonych w procesory ARM Qualcomm Snapdragon X dostarczonych na rynek w trzecim kwartale 2024 roku. Z danych wynika, że urządzenia te stanowią zaledwie 0,8% wszystkich komputerów osobistych, co oznacza, że jedynie 1 na 125 dostarczonych komputerów działa na tych procesorach. Łączna liczba urządzeń wyniosła około 720 tysięcy, z czego większość to notebooki z serii Microsoft Surface. W przyszłości oczekiwane są zmiany tego trendu, ponieważ producenci tacy jak HP, Lenovo, Acer i Asus wprowadzili już swoje modele z procesorami Snapdragon X. Liderem w tej kategorii jest jednak Dell, który obecnie oferuje najwięcej urządzeń z tymi układami ARM.

Podczas gdy laptopy wyposażone w procesory Snapdragon X zmagają się z niskim zainteresowaniem rynku, komputery PC dostosowane do obsługi sztucznej inteligencji dynamicznie zyskują na popularności. W trzecim kwartale 2024 roku dostawy takich urządzeń wyniosły 13,3 mln sztuk, co odpowiada 20% wszystkich dostarczonych komputerów PC. Do tej kategorii zaliczają się komputery stacjonarne i notebooki wyposażone w m.in. jednostki AMD Ryzen AI 300 i Intel Core Ultra 100. Mimo rosnącego zainteresowania technologią AI, ankieta przeprowadzona w listopadzie 2024 roku wśród partnerów handlowych ujawniła pewien sceptycyzm wobec przyszłości komputerów z oznaczeniem Microsoft Copilot+. Aż 31% badanych zadeklarowało, że nie planuje wprowadzać tych urządzeń do swojej oferty w 2025 roku, a 34% przewiduje, że będą one stanowiły mniej niż 10% ich sprzedaży.

