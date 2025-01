Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 - nowy, niemal flagowy układ dla smartfonów. Na pokład trafił m.in. potężny rdzeń Cortex-X4

Firma Qualcomm ma już w swojej ofercie wiele bardzo wydajnych i nowoczesnych platform mobilnych dla smartfonów, ale mimo to nie zwalnia tempa. Ledwie kilka dni temu informowaliśmy Was o premierze układu Snapdragon 8s Gen 3 przeznaczonego dla smartfonów, a teraz zadebiutował kolejny model z wyższej półki. Nowy Snapdragon 7+ Gen 3 okazuje się bardzo ciekawą jednostką - choć nazwa może sugerować tylko nieznacznie ulepszonego Snapdragona 7 Gen 3, to w istocie mamy do czynienia ze znacznie bardziej zaawansowanym SoC.

Wg producenta nowy układ powinien przebić poprzednika o 15% w zastosowaniach CPU i aż o 45% w zastosowaniach GPU. Całość powinna przy tym być o 5% bardziej energooszczędna.

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 to 8-rdzeniowy procesor bazujący na jednostce Cortex-X4, która znana jest ze stricte flagowych Snapdragonów 8(s) Gen 3. Tutaj jednak ograniczono jej taktowanie do 2,8 GHz. Pozostałe rdzenie to Cortex-A720 @ 2,6 GHz oraz Cortex-A520 @ 1,9 GHz. Grafika to z kolei Adreno 732. Wg producenta nowy układ powinien przebić poprzednika o 15% w zastosowaniach CPU i aż o 45% w zastosowaniach GPU. Całość powinna przy tym być o 5% bardziej energooszczędna.

Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 7+ Gen 3 Litografia TSMC 4 nm Konfiguracja rdzeni 1x Cortex-X4 @ 3,3 GHz

3x Cortex-A720 @ 3,15 GHz

2x Cortex-A720 @ 2,96 GHz

2x Cortex-A520 @ 2,3 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,0 GHz

4x Cortex-A720 @ 2,8 GHz

3x Cortex-A520 @ 2,0 GHz 1x Cortex-X4 @ 2,8 GHz

4x Cortex-A720 @ 2,6 GHz

3x Cortex-A520 @ 1,9 GHz Obsługa RAM do 24 GB LPDDR5X

4800 MHz do 24 GB LPDDR5X

4200 MHz Obsługa pamięci na dane UFS 4.0 Grafika Adreno 750 Adreno 735 Adreno 732 Modem 5G X75 X70 X63 Nagrywanie wideo do 8K HDR przy 30 FPS

do 4K przy 120 FPS do 4K HDR przy 60 FPS

do 1080p przy 240 FPS do 4K przy 60 FPS

do QHD+ przy 120 FPS

Warto dodać, że to pierwszy układ z serii Snapdragon 7 wyposażony w możliwości generowania sztucznej inteligencji na urządzeniu. Obsługuje szeroką gamę modeli LLM i LVM. Ponadto chip poradzi sobie z obsługą ekranów 120 Hz o rozdzielczości QHD+, pojedynczego aparatu 200 MP lub potrójnego 36 MP, a także technologii Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 czy sieci 5G (za sprawą modemu Snapdragon X63). Nowa platforma mobilna firmy Qualcomm w najbliższych miesiącach trafi do smartfonów marek OnePlus, realme oraz Sharp.

Źródło: WCCFTech, Qualcomm