Qualcomm: chipy FastConnect 6900 i 6700 z WiFi 6E i Bluetooth 5.2

Qualcomm zaprezentował dwa nowe układy, które trafią do urządzeń mobilnych wraz z chipami z rodziny Snapdragon. Oczywiście, początkowo rozwiązanie to znajdzie się jedynie w droższych modelach smartfonów najpopularniejszych producentów. FastConnect 6900 i 6700 skupiają się na dwóch technologiach bezprzewodowych — WiFi 6E oraz Bluetooth 5.2. Zastosowanie wspomnianych rozwiązań w sprzęcie mobilnym oznacza zgodność z WiFi 6 GHz, znaczny wzrost prędkości pobierania i wysyłania danych, a także poprawę jakości audio. Usprawnienia w zakresie Qualcomm aptX Adaptive i aptX Voice zapowiadają się miodnie i zapewnią obsługę muzyki 96 kHz oraz połączeń głosowych 32 kHz.

Qualcomm FastConnect 6900 i 6700 to najnowsze układy do urządzeń mobilnych, które wprowadzą do smartfonowych flagowców technologie Bluetooth 5.2 oraz WiFi 6E. Co oznacza to dla użytkowników?

Wymagania klientów wobec możliwości urządzeń mobilnych rosną z roku na rok. Producenci smartfonów oraz dostawcy komponentów muszą mieć to na uwadze i stale podnosić poprzeczkę. Jak? Choćby poprzez wdrożenia nowych rozwiązań pozwalających na szybsze i wygodniejsze działanie poszczególnych funkcji. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę Qualcomm, który zapowiedział właśnie dwa nowe chipy mobilne FastConnect 6900 i 6700. Różnią się one głównie prędkością przesyłania danych przy wykorzystaniu pasma WiFi 6. Model 6900 obsłuży maksymalnie 3 Gbps, podczas gdy wariant 6900 poradzi sobie z 3,6 Gbps. Różnica niewielka, choć zauważalna.

Obydwa chipy są zgodne z WiFi 6, które uzyskało już stosowną certyfikację FCC. FastConnect 6900 i Qualcomm FastConnect 6700 zapewnią przyszłorocznym smartfonom zgodność z Bluetooth 5.2, które to rozwiązanie ma być mniej zawodne od obecnie wykorzystywanego standardu. Qualcomm zapewnia o obsłudze dźwięku w częstotliwości 96 hHz. Wszystko to przy niższym niż dotychczas zapotrzebowaniu na energię z akumulatora. Qualcomm FastConnect 6900 i Qualcomm FastConnect 6700 do pierwszych smartfonów trafią najpewniej na początku 2021 roku. Oczywiście, mówimy o urządzeniach z wyższej półki cenowej.

Źródło: Qualcomm