Pudełkowe gry są na wymarciu. Statystyki z 2023 roku pokazują kolejny spadek. Zmierzamy ku coraz większej cyfryzacji

Rynek gier przeszedł od swojego początku naprawdę sporą metamorfozę. Początkowo praktycznie każdy tytuł oferowany był w postaci fizycznego wydania (choćby jako płyta CD/DVD). Z upływem czasu, kiedy pojawił się internet, wiele gier stało się dostępnych również jako wydania cyfrowe. W obliczu zmieniających się czasów to właśnie ten drugi format zaczął wypierać pierwotne "pudełkowe edycje". Według obecnych statystyk fizyczne wersje gier są marginesem branży.

Obecne statystyki nie pozostawiają złudzeń - fizyczne wydania gier odchodzą do lamusa. Gracze wybierają dziś praktycznie jedynie cyfrowe edycje.

Źródłem wszystkich informacji, które dotyczą omawianych statystyk, jest firma analityczna Newzoo. Z najnowszego raportu wynika, że gry pudełkowe odpowiadały raptem za 5% (9,5 mld dolarów) przychodów w 2023 roku (aż do listopada). W skali rokrocznej mamy więc spadek na tym polu o 3,8%. Dla porównania wydania cyfrowe wygenerowały 174,5 mld dolarów, co stanowi pozostałe 95% wszystkich zysków. Statystyki są jednak bardziej obszerne i możemy się z nich dowiedzieć, że w skali globalnej największą wartość mają gry mobilne (90,4 mld dolarów), które przekładają się na niemal połowę (49%) ze 184 mld dolarów całościowej wartości rynku. Na drugim miejscu znalazły się gry na konsole (53,2 mld dolarów, 29%), a następnie te na PC (38,4 mld dolarów, 21%).

Odnosząc się do innych danych z dostępnych statystyk, najlepiej sprzedającą się grą w USA było Hogwarts Legacy, drugą pozycję zajęło Call of Duty: Modern Warfare 3, a następnie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, która przy okazji okazała się najlepiej ocenianą grą na Metacritic (96/100) - pod tym kątem trzeba uwzględnić także Baldur's Gate 3 (96/100) oraz Asgard Wrath 2 (94/100). Grą, o której znalazło się najwięcej publikacji w internecie, został Starfield (53 097 różnego rodzaju treści, dla porównania o Cyberpunku 2077 napisano 25 833 "tekstów"). Pełne statystyki możemy zobaczyć pod tym adresem. Wyraźnie można jednak zauważyć, że coraz bardziej zmierzamy w stronę cyfrowego życia.

Źródło: GamesIndustry