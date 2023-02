Psychonauts 2 - studio Double Fine prezentuje film dokumentalny z tworzenia gry. Na obejrzenie go niemal braknie doby

Tworzenie gier to żmudny i wielofazowy proces, który wymaga od deweloperów olbrzymiego wysiłku. Znacząca liczba osób nie zdaje sobie sprawy, jak trudne jest to zajęcie, ilu etapów wymaga i z jakimi problemami muszą mierzyć się twórcy. Studio Double Fine Productions postanowiło przygotować filmową relację z procesu tworzenia gry Psychonauts 2. Efektem jest 22-godzinne dzieło, które każdy może bezpłatnie obejrzeć w serwisie YouTube.

W przeciągu 32 epizodów filmu PsychOdyssey mamy okazję poznać wiele charakterystycznych dla branży zakulisowych niuansów. Możemy śledzić powstawanie gry od fazy koncepcyjnej do ostatecznego wypuszczenia tytułu na rynek. Cała relacja pełna jest naturalnych, wziętych prosto z życia scen, jakie towarzyszyły twórcom w trakcie 7-letnich prac. Autorzy nie pominęli także trudniejszych momentów. Poruszono między innymi problematykę zbyt ambitnych założeń projektowych, kiepskiego morale, towarzyszącego deweloperom na pewnym etapie prac, zawirowań finansowych, problemów natury technicznej, czy komplikacji wynikających z pandemii koronawirusa. Mając to na uwadze, trzeba tym bardziej docenić ostateczny efekt, ponieważ wydana w 2021 roku gra nie zawiodła oczekiwań i cieszy się bardzo dobrymi ocenami zarówno wśród krytyków, jak i samych graczy.

Psychonauts 2 zostało częściowo sfinansowane na Figu w ramach zbiórki społecznościowej, więc szczegółowy dokument jest miłym ukłonem w stronę fanów tytułu. Choć różnym deweloperom zdarzało się już w przeszłości tworzyć filmy dokumentalne z procesu tworzenia gier, to nigdy nie otrzymaliśmy tak szczegółowej relacji. Jest to zatem niespotykana szansa, żeby przekonać się, jak wygląda branża od kuchni. Przypadek filmu Double Fine Productions pokazuje wyraźnie różnice pomiędzy twórcami mniejszych gier, a deweloperami tytułów AAA. Mało jest bowiem prawdopodobne, żebyśmy kiedyś doczekali się równie szczegółowego sprawozdania z procesu tworzenia gry z najwyższej klasy budżetowej. To sprawia, że deweloperzy z mniejszych studiów znajdują się niejako bliżej zwykłych graczy. Sprzyja to wytworzeniu bardzo pozytywnej więzi ze społecznością i przyczynia się do budowy dobrej atmosfery.

