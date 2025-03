Przeglądarka internetowa Vivaldi stanie się szybsza i bardziej funkcjonalna. Nowa aktualizacja już dostępna

Google Chrome jest najpopularniejszą przeglądarką internetową, która dominuje zarówno na rynku komputerów, jak i smartfonów. Oczywiście alternatyw nie brakuje, choć wiele z nich nie jest zbyt rozpoznawalnych. Do takich można zaliczyć tytułową Vivaldi, która opiera się na tym samym silniku co wspomniane na początku rozwiązanie od Google, czyli Chromium. Założeniem jej twórców jest to, żeby każdy mógł ją dostosować pod siebie. Właśnie pojawiła się nowa aktualizacja.

Przeglądarka Vivaldi otrzymała kolejną aktualizację, która ma poprawić jej szybkość, a zarazem sprawić, że będzie się na niej wygodniej pracować.

Pierwsza nowość dotyczy paska adresu: teraz będzie on szybciej podsuwał nam sugestie, które powinny być trafniejsze. Poprawiono też dokładność wyszukiwania. Ponadto przeglądarka Vivaldi została zoptymalizowana, co ma wpłynąć na szybsze wczytywanie się stron internetowych. Kolejna zmiana dotyczy skrótów klawiszowych - od teraz możemy zmieniać ich priorytet (na pierwszym miejscu mogą być skróty przeglądarki lub strony internetowej). Otrzymamy także możliwość tworzenia wydarzeń i to zarówno z maili, które pochodzą z klienta poczty (ten jest wbudowany w przeglądarkę), jak i z treści na stronach WWW.

Vivaldi doczekała się także pomniejszych zmian. W ich skład wchodzi nowy widżet z kursami walut, sposobność wykorzystywania szybkich poleceń do zmiany przestrzeni roboczych oraz możliwość zmiany kolejności naszych kont pocztowych. Odchodząc natomiast od samej aktualizacji, można wspomnieć o tym, że przeglądarka ma naprawdę spore możliwości w zakresie personalizacji, a przy tym oferuje dużą funkcjonalność. Z tą ostatnią zapoznamy się pod tym adresem, a pełny komunikat dotyczący wprowadzonych zmian znajdziemy się tutaj.

Źródło: Notebookcheck, Vivaldi, Statcounter