Proton ma już ponad 100 mln kont. Świat jest bardziej sceptyczny niż kiedykolwiek wobec modeli biznesowych Big Tech

Firma Proton AG została założona w 2014 roku przez grupę naukowców, którzy spotkali się w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN). Firma była początkowo finansowana przez społecznościowy crowdfunding, obecnie działa dzięki płatnym subskrypcjom usług, a także częściowo dzięki fundacjom non-profit FONGIT. Proton korzysta również ze wsparcia Innosuisse (Szwajcarskiej Federalnej Agencji Innowacji) i Komisji Europejskiej, ale żadna z tych organizacji nie posiada udziałów ani nie sprawuje kontroli.

Na swoim blogu Proton pochwalił się, że firma przekroczyła już 100 milionów kont. Proton Mail jest preferowaną platformą dla dziennikarzy, śledczych, działaczy praw człowieka i aktywistów.

Firma oferuje szyfrowane usługi z zakresu poczty internetowej (Proton Mail), wirtualnej sieci prywatnej (Proton VPN), kalendarza internetowego (Proton Calendar) i przestrzeni dyskowej w chmurze (Proton Drive). Na swoim blogu Andy Yen, założyciel i dyrektor generalny Proton, pochwalił się, że firma przekroczyła już 100 milionów kont. Nie jest to wprawdzie dużo w porównaniu do 1,8 miliarda aktywnych użytkowników Gmaila, ale inny jest powód, dla którego powstała firma. Proton Mail jest preferowaną platformą dla dziennikarzy, śledczych i działaczy praw człowieka, szczególnie tych pracujących w środowiskach wysokiego ryzyka. Jest używany przez aktywistów na całym świecie, np. liderów protestów w Hongkongu, katalońskich działaczy w Hiszpanii czy członków grupy protestu klimatycznego Extinction Rebellion.

Z usług Protona może oczywiście korzystać każdy, który z różnych względów chce zachować prywatność lub uniezależnić się od usług firm Big Tech. Konta są darmowe z płatnymi opcjami. Dane są zabezpieczone szyfrowaniem metodą end-to-end. Szyfrowanie gwarantuje, że tylko użytkownik i osoby, którym udostępnia zasoby, mają do nich dostęp. Podczas rejestracji zbierana jest minimalna ilość informacji o użytkowniku, firma akceptuje płatności Bitcoin i gotówką. Dane są chronione przez surowe szwajcarskie przepisy o ochronie prywatności. Proton to firma typu open source. Cały kod źródłowy używany w ich aplikacjach jest publiczny, audytowany i dostępny do wglądu.

Źródło: Proton