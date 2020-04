ProteGO Safe: Aplikacja mobilna może uchronić przed COVID-19

Jak obiecano, tak zrobiono. Zapowiedziana przez Ministerstwo Cyfryzacji rządowa aplikacja ProteGO Safe pojawiła się w repozytorium Google Play i mogą pobrać ją już wszyscy użytkownicy smartfonów pracujących pod kontrolą systemu Android. W ramach programu skorzystamy z wirtualnej diagnozy, porad, oceny ryzyka zakażenia koronawirusem, ale nie tylko. Twórcy pomyśleli również o stworzeniu rozwiązania wzorowanego na narzędziu dostępnym w Singapurze. W grę wchodzi bowiem ostrzeganie użytkowników w chwili, gdy zbliżają się oni do osoby chorej na COVID-19. Całość działa w oparciu o bezprzewodową technologię Bluetooth. Niestety, skuteczność ostatniej z wymienionych funkcji jest wątpliwa.

Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski poinformował o udostępnieniu nowej aplikacji rządowej ProteGO Safe. Jej głównym zadaniem jest obrona przed rozprzestrzenianiem się COVID-19.

Podczas kryzysów takich jak pandemia koronawrisua widać jak na dłoni, jak istotną rolę w dzisiejszym świecie odgrywają smartfony. Mam tu na myśli nie tylko ujęcie globalne, ale również lokalne. Sprawa dotyczy bowiem Polski, w której jakiś czas temu wprowadzono aplikację Kwarantanna Domowa. Choć programowi daleko do ideału, wspomaga pracę policji, a osoby przebywające na kwarantannie odciąża od codziennych wizyt funkcjonariuszy. Ministerstwo Cyfryzacji poszło jednak krok dalej i opracowało kolejny program. ProteGO Safe, bo tak nazywa się aplikacja, ma za zadanie pomóc nam w weryfikacji przynależności do grupy ryzyka, w ocenie objawów i podjęciu decyzji o konkretnych ruchach z tym związanych. Program może dodatkowo ostrzegać przed zbliżeniem się do osoby zakażonej COVID-19.

Aplikacja ProteGO Safe jest w pełni darmowa i możecie pobrać ją z Google Play. Wersja dla systemu iOS nie jest jeszcze dostępna, choć to zapewne niebawem się zmieni. Po zainstalowaniu programu powinniśmy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań o wiek, płeć, imię, grupę krwi, nałogi, choroby przewlekłe, a także ewentualne kontakty z osobami z grupy ryzyka. W ten sposób aplikacja oceni nasz przypadek i w razie potrzeby wyda rekomendację. Pojawią się również pytania o ewentualne występowanie objawów. Wirtualny test powinniśmy potwierdzać codziennie, a przynajmniej tego chcą jej twórcy.

Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia, że: aplikacja jest w pełni bezpieczna – dane użytkownika są zapisywane tylko na jego urządzeniu, nie są przesyłane na zewnątrz – nikt poza nim nie ma do nich dostępu. To ważne, zwłaszcza że ostatnią funkcją ProteGO Safe jest wykrywanie za pośrednictwem technologii Bluetooth osób zakażonych koronawirusem. Rzecz jasna, oni także powinni mieć zainstalowaną aplikację. Niestety, aby rozwiązanie było skuteczne, każda osoba powinna odpowiadać na pytania zawarte w aplikacji zgodnie z prawdą. Istotna jest też wysoka liczba użytkowników, o którą będzie trudno.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji