Promocje GOG Summer Sale oraz Metro Exodus i Prey bez DRM

Cykliczne obniżki cen gier to na GOGu (i nie tylko) już tradycja. Właśnie rozpoczęła się kolejna okazja, by zaopatrzyć się w tytuły w niższych kwotach. Summer Sale na GOGu to ponad 3000 ofert ze zniżkami nawet do 95%, ale też kolekcje wybranych wydawców, które można zbudować samodzielnie, by odblokować jeszcze większe rabaty. Kupując na przykład trzy gry z zestawu, otrzymamy dodatkowe 5% zniżki, a kolejne 10% przy zakupie pięciu lub więcej tytułów. Jeśli mamy już w bibliotece jakąś grę, będzie ona również uwzględniona podczas naliczania zniżki na zakup danej kolekcji. Kolejną bardzo dobrą wiadomością jest to, iż na GOG trafiły dziś dwie nowe produkcje bez zabezpieczeń DRM. Mowa o Metro Exodus oraz Prey. Obie gry również biorą udział w letniej wyprzedaży.

Wśród kolekcji wydawców dostępnych podczas wyprzedaży znajdziecie zestawy:

To jednak nie wszystko. W niższych cenach warto zainteresować się tytułami takimi jak przygodowe Firewatch (-75%), strzelanki w rodzaju BioShock Infinite Complete Edition (-75%) oraz kultowe tytuły RPG Baldur's Gate II: Enhanced Edition (-50%) i Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (-50%). Są również lubiane przez fanów kolekcje klasyków Good Old Games z niestarzejącymi się grami, wśród których znajdują się Blade Runner (-20%), Aliens versus Predator Classic 2000 (-66%), Dungeon Keeper 2 (-75%) i nie tylko. Metro Exodus oraz Prey, które pojawiły się właśnie na platformie GOG bez zabezpieczeń DRM również są dostępne w tańszych cenach. Odpowiednio za 84,49 zł i za 35,79 zł. Summer Sale potrwa do 15 czerwca, do godz. 15:00.

Źródło: GOG