Promocja na komputery ACTINA PBM z atrakcyjnymi bonusami

Jeśli najbliższe tygodnie będziesz musiał spędzić w domowym zaciszu, zastanawiając co robić podczas przymusowego wypoczynku, może warto pomyśleć nad zakupem nowego komputera? Oczywiście, nie mówimy tutaj o gamingowej maszynie za miliony monet, ale czymś znacznie bardziej przystępnym i zarazem uniwersalnym, co przesadnie nie nadwyręży domowego budżetu. Takimi zestawami są właśnie ACTINA Powered By MSI, dedykowane mniej wymagającym użytkownikom, którzy szukają markowego peceta za rozsądne pieniądze. Aktualnie do zakupu w ramach akcji #zostańwdomu można otrzymać dwa wartościowe dodatki: pełen zestaw niezbędnych akcesoriów oraz pakiet oprogramowania Microsoft 365 Personal.

Zestawy ACTINA PBM dedykowane mniej wymagającym użytkownikom, którzy szukają markowego peceta za rozsądne pieniądze.

Zestaw gratisowych peryferiów obejmuje klawiaturę, słuchawki, myszkę i głośniki, a także Microsoft 365 Personal. Wszystko za dokładnie 2 złote. Komputery ACTINA Powered By MSI zostały zbudowane głównie na podzespołach firmy MSI, wyposażone w nośniki SSD oraz system operacyjny Windows 10 Home Edition, a promocją objęte zostały cztery konfiguracje. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z okazji? Wystarczy wykonać trzy proste kroki:

• Dodaj do koszyka wybrany komputer PC objęty promocją

• W okienku dodaj do koszyka zestaw akcesoriów oraz Microsoft 365 Personal

• W koszyku rabat naliczy się automatycznie

• Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Tak powinno wyglądać zamówienie

Promocja obowiązuje tylko w sklepach euro.com.pl, w sklepach RTV EURO AGD oraz dla zamówień telefonicznych pod numerem 855 855 855. Akcja trwa od 04 maja 2020 roku od 17:00 do 13 maja 2020 roku do godz. 23:45. Promocja nie obowiązuje dla sposobów płatności: „Raty z doradcą (w Sklepie)” oraz „Raty przez Internet”. Szczegóły znajdziecie w regulaminie. Poniżej znajdziecie przykładowe zestawy ACTINA Powered by MSI, a pełną ofertę pod TYM LINKIEM.

Źródło: Actina