W x-komie jak zwykle na brak promocji nie można narzekać, a oferowane rabaty są naprawdę wysokie. W promocji Back to school komponenty można kupić nawet do 52% taniej. Trwa także akcja o nazwie 100x100, gdzie ceny akcesoriów zostały obniżone do 50%. Sprawdź szczegóły tych i pozostałych akcji promocyjnych w x-komie. Co prawda pozostało jeszcze parę dni wakacji, ale powoli warto zacząć myśleć o zbliżającym się nowym roku szkolnym. W związku z tym x-kom ruszył ze swoją akcją Back to school i w pierwszej jej odsłonie przygotował atrakcyjne rabaty na komponenty. Zniżki sięgają nawet do 52%.

Promocja na karty graficzne, procesory, pamięci RAM, dyski SSD, obudowy i zasilacze. W sklepach x-kom złożysz komputer taniej.

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: bts-komponenty i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 22.08.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 619 → 529 złotych

Przecena: 449 → 289 złotych

Przecena: 1399 → 1319 złotych

Przecena: 539 → 399 złotych

Przecena: 599 → 469 złotych

Przecena: 579 → 479 złotych

Przecena: 339 → 289 złotych

Przecena: 1499 → 1349 złotych

100x100, czyli 100 akcesoriów po 100 sztuk nawet do 50% taniej

Komponenty już kupione? Czas na kolejną promocję, a w niej znalazły się akcesoria, których ceny obniżono nawet do 50%. Promocja nosi nazwę 100x100, co oznacza, że oferta obejmuje 100 produktów po 100 sztuk. Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: 100x100 i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje do 20.08.2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Wybrane produkty mają limit sztuk, które możesz kupić, w koszyku otrzymasz informację o maksymalnej liczbie sztuk.

Przecena: 599 → 449 złotych

Przecena: 319 → 269 złotych

Przecena: 429 → 329 złotych

Przecena: 649 → 549 złotych

Mikrofon Fifine K688

Przecena: 499 → 319 złotych

Laptopy Acer Chromebook nawet 2000 złotych taniej

Potrzebujesz niedrogiego laptopa do pracy biurowej, nauki i multimediów? Cenisz sobie prostotę obsługi i maksymalne bezpieczeństwo w sieci? Laptopy Acer Chromebook spełnią Twoje wymagania. To proste w obsłudze i bezpieczne sprzęty, zapewniające odpowiednią wydajność do codziennych zadań. Aby zamówić laptop Acer Chromebook w obniżonej cenie, nie musisz wpisywać żadnych kodów ani wypełniać formularzy. Obniżona cena znajduje się już na karcie produktu. Wystarczy dodać laptopa do koszyka i sfinalizować zamówienie. Promocja obowiązuje od 7 sierpnia do 10 września 2023 roku lub do wyczerpania zapasów.

Bony na laptopy dla nauczycieli

W nadchodzącym roku szkolnym 2023/2024 nauczyciele otrzymają bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa. To okazja do tego, aby wyposażyć się w sprzęt, który pomoże sprawnie prowadzić zajęcia lekcyjne w szkole i realizować program nauczania w jednolitym standardzie przez wiele lat. Oczywiście koszt urządzenia może być wyższy od wartości bonu. Wówczas to nauczyciel opłaca różnicę między ceną produktu a kwotą dofinansowania. Można również wybrać laptop tańszy niż 2500 zł, natomiast zakup urządzenia za kwotę niższą nie będzie uprawniać do otrzymania zwrotu ani wykorzystania pozostałej kwoty na inne cele. Jeśli nie wiesz, na jaki model postawić, zajrzyj do specjalnie przygotowanej zakładki na stronie x-komu.

Laptopy Gigabyte do 3000 zł taniej

Złap okazję na nowoczesne laptopy Gigabyte w ramach gigapromocji, dzięki której zaoszczędzisz nawet do 3000 zł. W tej wyjątkowej ofercie znajdziesz zarówno laptopy gamingowe dla każdego typu gracza, jak i notebooki przeznaczone do bardziej profesjonalnych zastosowań (grafika, montaż wideo). Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: giga-promo i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 16 sierpnia do 3 września 2023 roku lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Przecena: 4999 → 4499 złotych

Przecena: 5249 → 4899 złotych

Przecena: 4299 → 3999 złotych

Przecena: 5199 → 4699 złotych

Przecena: 5999 → 5699 złotych

Źródło: x-kom