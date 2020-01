Według PassMark AMD ma największy udział w rynku CPU od 2006

Sytuacja AMD na rynku hardware'u jest wyjątkowo dobra. W sierpniu 2019 roku dowiedzieliśmy się o tym, że po raz pierwszy od 5 lat Czerwoni wyprzedzili NVIDIĘ w sprzedaży GPU. Oczywiście kryteria były specyficzne, bo obejmujące także APU, ale jednak świadczące o korzystnym trendzie. Ten rok także powinien być wyjątkowo obiecujący dla AMD przez wydanie konsol nowej generacji, Xbox Series X i PlayStation 5. Tymczasem w segmencie procesorów amerykańska korporacja także może mieć powody do dumy. Jak wykazały dane PassMark - AMD ma największy udział na rynku procesorów od 2006 roku. Informacje tam zawarte mogą jednak nie być idealnym wyznacznikiem sytuacji rynkowej.

PassMark to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania do testów wydajnościowych dla komputerów osobistych, w tym testów obciążeniowych CPU, dysków twardych, pamięci czy też wydajności grafiki w 2D i 3D. Dane, jakimi dysponuje PassMark nie są idealną miarą udziału na rynku (odnotowywane są tylko komputery z Windows, na architekturze x86 i produkcji Intela lub AMD), ale mimo wszystko stanowią bardzo dobrą próbkę reprezentatywną. Według statystyk PassMark, 40% obecnie używanych procesorów to CPU AMD. Jest to najlepszy wynik od czternastu lat. Jednak jak zauważa portal Digital Trends, dane PassMark nie mogą być brane za oficjalny wyznacznik sytuacji rynkowej, a inne dane (jak np. Steam Survey) mogą temu przeczyć.



Udział na rynku CPU (AMD i Intel) według danych PassMark.

Mimo pewnych obiekcji, trudno raczej wątpić obecnie w to, że faktycznie AMD zyskuje obecnie udziały w rynku kosztem Intela. Warto również odnotować, że po raz pierwszy od trzech dekad Czerwoni zdołali pokonać Niebieskich w procesie technologicznym, szybciej przeskakując na 7 nm, podczas gdy Intel obecnie produkuje CPU w litografii 10 nm. Co więcej, AMD nigdy nie podejrzewało, że będzie w stanie przewyższyć Intela w udziale na rynku CPU. Forrest Norrod z AMD Datacenter Group na niedawnej prezentacji na Barclays Technology Conference wyznał wprost, że firma spodziewała się co najwyżej dogonić, a nie prześcignąć Niebieskich. Być może na CES 2020 usłyszymy od jednej bądź drugiej firmy oficjalne statystyki, aby przekonać się jak mocno dane PassMark odbiegają od rzeczywistości. Warto też dodać, że wykres, jaki można obecnie uzyskać ze strony PassMark prezentuje nieco inne dane, niż uchwycony przez portal Wccftech screenshot powyżej.

