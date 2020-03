Procesor Intel Core i9-10980HK z taktowaniem na poziomie 5,3 GHz

Wkrótce zadebiutują nowe mobilne procesory Intel Comet Lake-H, przygotowane głównie z myślą o wydajnych notebookach. Zastąpią one dostępnie obecne układy 9 generacji Coffee Lake-H Refresh i przyniosą kilka usprawnień względem poprzedników. Będą także bezpośrednią konkurencją dla nowych APU Renoir firmy AMD. Najwyższym modelem w 10 generacji będzie 8-rdzeniowy i 16-wątkowy procesor Intel Core i9-10980HK, który jako jedyny w rodzinie będzie cechował się odblokowanym mnożnikiem. W sieci pojawiły się kolejne szczegóły dotyczące specyfikacji nadchodzącego flagowca, które dają nam już niemal pełny obraz tego, czym będzie się charakteryzował topowy Comet Lake-H względem Core i9-9980HK z poprzedniej serii Coffee Lake-H Refresh.

Intel Core i9-10980HK będzie w trybie Turbo Boost 2.0 będzie w stanie osiągnąć taktowanie na poziomie imponujących 5,3 GHz.

Intel Core i9-10980HK to nadchodzący procesor dla laptopów, wyposażony w 8 fizycznych rdzeni oraz 16 wątków. Układ w dalszym ciągu będzie produkowany w 14 nm litografii, jednak w stosunku do poprzednika o wiele bardziej podniesiono taktowanie zarówno w trybie bazowym jak również w trybie Turbo Boost 2.0. Pozostawiając TDP na poziomie 45W trudno nie spodziewać się jeszcze bardziej agresywnego throttlingu (chyba, że limity zostaną ustawione na poziomie desktopowych procesorów), niemniej przynajmniej na papierze specyfikacja tego procesora wygląda wyjątkowo dobrze. W trybie bazowym częstotliwość pracy zegara wynosi 3,1 GHz, z kolei w trybie Turbo dochodzi do maksymalnie 5,3 GHz - tym samym będzie to najwyżej boostujący procesor mobilny, jaki kiedykolwiek wydano.

Specyfikacja Intel Core i9-9980HK Intel Core i9-10980HK AMD Ryzen 7 4800H Rodzina CPU Coffee Lake-H Refresh Comet Lake-H Renoir Litografia 14 nm 14 nm 7 nm Ilość rdzeni/wątków 8/16 8/16 8/16 Taktowanie bazowe 2,4 GHz 3,1 GHz 2,9 GHz Taktowanie Turbo 5,0 GHz 5,3 GHz 4,2 GHz Cache L3 16 MB 16 MB 8 MB Kontroler pamięci DDR4-2666 DDR4-3200 DDR4-3200

LPDDR4X-4266 iGPU UHD Graphics 630 UHD Graphics 630 Radeon Graphics 7CU TDP 45W 45W 45W

Procesor będzie także posiadał kontroler pamięci DDR4-3200, zamiast DDR4-2666 jaki był w poprzedniej generacji Coffee Lake-H Refresh. Bez zmian pozostanie także zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 630. Procesor w takiej specyfikacji sprawdzono w bazie GeekBench 4, gdzie CPU uzyskał przede wszystkim bardzo wysoki wynik w teście jednowątkowym - 6321 punktów, tym samym mocno odstając APU AMD Ryzen 7 4800H (5228 punktów). W teście wielowątkowym flagowiec Intela uzyskał 32038 punktów, w tym wypadku już niemal równając się z konkurencyjnym Ryzenem (31614 punktów). Bez wątpienia jednak Core i9-10980HK będzie jednym z najlepszych procesorów dla laptopów, przynajmniej jeśli założeniem będą gry.

