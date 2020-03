Procesor AMD Ryzen 7 4800H vs Core i7-10750H vs Core i9-10980HK

Z każdym dniem zbliżamy się do sklepowej premiery pierwszych laptopów bazujących na procesorach AMD Ryzen serii 4000. Nowe APU Renoir powinny stać się faktyczną konkurencją dla wszystkich nadchodzących procesorów Intel Comet Lake-H, bez względu na to czy mowa o jednostkach Core i5, Core i7 czy Core i9. Póki jednak nie mamy żadnych oficjalnych testów, muszą nam wystarczać pomiary, które co jakiś czas pojawiają się w sieci. Kilka dni temu omawialiśmy potencjalną wydajność zintegrowanego układu graficznego Radeon Graphics w procesorze Ryzen 7 4700U - według wyników z 3DMark, iGPU z 7 blokami CU może być w stanie bez problemu konkurować z kartą NVIDIA GeForce MX250. Dzisiaj natomiast skupimy się na porównaniu Ryzena 7 4800H z najnowszymi procesorami Intel Comet Lake-H - Core i7-10750H oraz Core i9-10980HK.

W bazie Geekbench 4 oraz Geekbench 5 pojawiły się nowe testy 8-rdzeniowego i 16-wątkowego APU AMD Ryzen 7 4800H. Zestawiono je z wynikami nadchodzących procesorów Intel Core i7-10750H oraz Intel Core i9-10980HK z rodziny Comet Lake-H.

W bazie GeekBench pojawiły się nowe testy trzech nadchodzących procesorów: AMD Ryzen 7 4800H w laptopie ASUS TUF Gaming FA706II, Intel Core i7-10750H oraz Intel Core i9-10980HK. Pierwszy i trzeci układ to jednostki 8-rdzeniowe i 16-wątkowe, przy czym Intel dodatkowo ma odblokowany mnożnik. Drugi z procesorów z kolei posiada sześć fizycznych rdzeni oraz dwanaście wątków. Wszystkie trzy układy mają TDP 45W (choć Intel oraz AMD oczywiście inaczej określają ten współczynnik) i znajdą swoje zastosowanie w laptopach gamingowych oraz mobilnych stacjach roboczych. Jak wypadła konfrontacja tych trzech jednostek w testach GeekBench?

W przypadku testu jednowątkowego, Ryzen 7 4800H w testowanej wersji nieco odstępuje zarówno 6-rdzeniowego Intel Core i7-10750H jak również 8-rdzeniowemu Core i9-10980HK. W realnych zastosowaniach, gdzie dużą rolę odgrywa mocny jeden wątek, nadchodzące procesory Intel Comet Lake-H mogą więc okazać się również nieco lepsze od procesorów AMD Renoir. Z kolei w teście wielowątkowym, najniższy wynik uzyskuje Core i7-10750H, co jest naturalne zważywszy na mniejszą ilość rdzeni oraz wątków. Z kolei AMD Ryzen 7 4800H oraz Intel Core i9-10980HK idą niemalże łeb w łeb, osiągając zbliżone rezultaty. Co ciekawe, w nowszym teście GeekBench 5 można już ze sobą zestawić 8-rdzeniowe procesory Intel Core i9-9980HK oraz Ryzen 7 4800H. W GeekBench 5 sytuacja wygląda odwrotnie - Ryzen 7 4800H w porównaniu do obecnego (jeszcze) flagowca Intela z segmentu mobilnego wypada lepiej zarówno w teście jednowątkowym jak również wielowątkowym, niemniej różnice w tym wypadku także nie są jakieś specjalnie duże, chyba że testowane laptopy z Intelem odznaczały się mocnym throttlingiem, które zaniżały wyniki, zwłaszcza testów wielowątkowych.

Źródło: Notebookcheck