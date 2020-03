Intel Comet Lake-S - poznaliśmy możliwą datę zapowiedzi układów

O nadchodzących chipach Intel Core 10. generacji od dawna wiemy już w zasadzie wszystko. Mimo to Niebiescy cierpliwie czekają na odpowiedni moment, by zaprezentować światu nowe jednostki i potem wprowadzić je do sklepów. Już od dawna w sieci krążą pogłoski, że miałoby to nastąpić w przyszłym miesiącu, jednak trwająca pandemia koronawirusa wprowadziła wiele znaków zapytania do świata nowej technologii. W związku z tym bardzo trudno przewidzieć, jak będą wyglądać plany branżowych gigantów w najbliższych tygodniach. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że w premiera wyczekiwanych chipów Intel Comet Lake-S odbędzie się według wcześniejszych założeń.

30 kwietnia prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tzw. papierową premierą. Pierwsze testy porównawcze i recenzje procesorów Intel Comet Lake-S mają pojawić się dopiero w drugim tygodniu maja.

Jak donosi serwis El Chapuzas Informático, oficjalną specyfikację i cenę nadchodzących układów poznamy się już 30 kwietnia. Niestety, sama zapowiedź nie oznacza, że w tym samym czasie jednostki będą już czekać w sklepach na pierwszych klientów. Prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tzw. papierową premierą. Pierwsze testy porównawcze i recenzje nowych procesorów mają pojawić się dopiero w drugim tygodniu maja, co wskazuje na to, że faktyczna dostępność układów Intel Comet Lake-S jest jeszcze odległą kwestią.

Przypomnijmy - nadchodząca 10. generacja układów Core nadal będzie oparta na znanej już architekturze Skylake i już dosyć przestarzałym procesie technologicznym 14 nm. Nie zabraknie jednak kilku istotnych nowości. Przede wszystkim najmocniejsze chipy w serii będą 10-rdzeniowe/20-wątkowe i osiągną taktowania przekraczające 5 GHz, które z kolei na pewno będą wiązać się ze sporym poborem energii. Ponadto wszystkie układy z serii mają otrzymać technologię Hyper-Threading, a to oznacza, że jednostki Core i5 zapewnią teraz nie 6, a 12 wątków. Złą wiadomością jest natomiast to, że procesory Comet Lake-S będą wymagać nowych płyt głównych z gniazdem LGA1200.

