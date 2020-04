Intel Core i7-1185G7 - specyfikacja i wydajność układu Tiger Lake-U

W tym roku zadebiutuje kolejna, 11. generacja mobilnych procesorów Intel Core, które wykorzystają architekturę Willow Cove oraz usprawniony proces technologiczny 10 nm+. Mowa oczywiście o rodzinie Intel Tiger Lake, która zastąpi dostępną obecnie serię Ice Lake. Dotychczas pojawiały się w sieci różne informacje dotyczące tychże układów - wczesne testy wydajności oraz częściowa specyfikacja procesorów. Tym razem w bazie programu 3DMark Time Spy pojawił się procesor Tiger Lake-U, który po raz pierwszy okraszono pełną nazwą, dzięki czemu możemy zobaczyć jaką strategię tym razem przyjął Intel względem obecnych jednostek Ice Lake. Prawdopodobnie mówimy w tym wypadku o topowym przedstawicielu serii U, bowiem monitorowany zegar bazowy jest najwyższy spośród tych, które dotychczas się pojawiały - o ile oczywiście baza 3DMark podaje poprawną wartość, co nie jest wcale takie oczywiste i pewne.

W bazie programu 3DMark Time Spy pojawił się procesor Intel Core i7-1185G7, będący układem 11 generacji z rodziny Tiger Lake-U. Wydajność zintegrowanego układu graficznego okazuje się być nieco lepsza od tego, co obecnie oferuje topowy AMD Ryzen 7 4800U.

Intel Core i7-1185G7 to pierwsza pełna nazwa dla układu Tiger Lake-U, jaka pojawiła się wśród testów w internecie. Sądząc po nazewnictwie, mamy do czynienia z najwyższym modelem linii Tiger Lake-U (dotychczasowy top to Intel Core i7-1065G7 oraz Intel Core i7-1068G7). Według informacji z bazy 3DMark Time Spy, bazowy zegar procesora wynosi 3 GHz - wcześniejsze informacje dotyczące próbek inżynieryjnych sugerowały bazowy zegar 2,7 GHz dla układu z TDP 28W. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że procesor nie działał na wysokich zegarach i maksymalnie był w stanie osiągnąć 3 GHz. Oczywiście może również się zdarzyć, że benchmark podaje nieprawidłowy zegar, ale na wyjaśnienie tych informacji będziemy musieli poczekać, przynajmniej dopóki nie pojawi się więcej testów w różnych programach.

Wracając jeszcze do nazewnictwa - liczba "11" oznacza oczywiście 11 generację, w tym wypadku Tiger Lake. Zwrot "G7" odnosi się do najwyżej pozycjonowanego, zintegrowanego układu graficznego. Dla Ice Lake-U było to iGPU z 64 jednostkami wykonawczymi, natomiast dla Tiger Lake-U będzie to układ z 96 EU i bazujący na architekturze Xe. Co do wyników testu - pomiar samego procesora okazał się wyjątkowo słaby, dużo poniżej możliwości Intel Core i7-1065G7, z tego względu poddaję w wątpliwość zegar 3 GHz jako bazowy (chyba że Turbo było całkowicie wyłączone). Ciekawiej prezentuje się wynik graficzny dla Intel Gen.12 - w tym wypadku rezultat jest wyższy zarówno od Radeona Graphics (8CU) z Ryzena 7 4800U jak również od dedykowanej karty NVIDIA GeForce MX250 (25W).



W obramowaniu zaznaczyłem wyniki testu graficznego dla karty NVIDIA GeForce MX250 (25W) oraz iGPU Intel Iris Plus Graphics G7 (64EU).

Źródło: Twitter _rogame