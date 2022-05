Procesory Intel Raptor Lake i Sapphire Rapids mogą zadebiutować tuż po układach AMD Ryzen 7000

Jesień tego roku będzie wyjątkowo gorąca. Wygląda na to, że w krótkim odstępie czasu doczekamy się premiery nie tylko nowej generacji kart graficznych, ale także nowych serii procesorów. Swoje przełomowe produkty pokażą nie tylko AMD i NVIDIA, ale także Intel, który w pocie czoła przygotowuje 13. generację chipów Core. Jak wiemy, nie będzie się ona zbyt wiele różnić od popularnych modeli Alder Lake, jednak większa liczba rdzeni E-Core do spółki z bardziej pojemną pamięcią cache mogą przekonać niezdecydowanych do zakupu. To jeszcze nie koniec nadchodzących nowości. Jak wiemy, Niebiescy szykują też jednostki dla nieco bardziej wymagających użytkowników, a ich premiera może odbyć się szybciej, niż sądziliśmy.

Premiera nowych konsumenckich procesorów Intela może odbyć się już w październiku tego roku. Razem z tymi układami zadebiutować mają także wyczekiwane procesory z segmentu HEDT, czyli Intel Xeon W-3400 i W-2400 znane również pod kodową nazwą Sapphire Rapids.

Jak twierdzi uznany leakster o nicku ECSM_Official (wcześniej działający jako Enthusiast Citizen), premiera nowych konsumenckich procesorów Intela może odbyć się już w październiku, a więc około rok po pojawieniu się 12. generacji Core. Razem z tymi układami zadebiutować mają także wyczekiwane procesory z segmentu HEDT, czyli Intel Xeon W-3400 i W-2400 znane również pod kodową nazwą Sapphire Rapids. Warto zwrócić uwagę, że Niebiescy odejdą od nazewnictwa Core-X i pójdą w stronę oznaczenia Xeon, co sugeruje, dla jakich odbiorców przeznaczone będą nowe chipy (rzekomo będą konkurować z układami Ryzen Threadripper PRO). Poza tym nie da się ukryć, że segment HEDT jaki znaliśmy właściwie zatarł się ze standardowymi platformami, które oferują dziś całkiem spore możliwości i obsługują wielordzeniowe jednostki w stylu 16-rdzeniowego Ryzena czy modeli Core i9.

Mówi się, że procesory Intel Core 13. generacji mają powstać w litografii Intel 7 (inaczej 10 nm) i powinny być kompatybilne z istniejącymi płyt głównymi z LGA 1700, jednak możemy spodziewać się debiutu nowej platformy z chipsetem Z790, a po jakimś czasie w sprzedaży mają pojawić się także modele z układami logiki H770 i B760. Dla jednostek Xeon Sapphire Rapids przeznaczona będzie osobna platforma z podstawką LGA 4677 i ciągle czekamy na konkretne informacje o tej serii procesorów. Liczymy, że niebawem pojawią się kolejne przecieki.

