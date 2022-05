Procesor AMD Ryzen 7000 pokazany podczas targów Computex osiągnął taktowanie 5,5 GHz bez podkręcania

Niedawna konferencja AMD na targach Computex była głośnym i szeroko komentowanym wydarzeniem, czemu oczywiście nie można się dziwić. Producent w końcu oficjalnie poruszył kwestię nadchodzących procesorów AMD Ryzen 7000 (Zen 4) oraz kompatybilnych chipsetów z serii 600. Choć po całym wydarzeniu nadal pozostało nam wiele niewiadomych, to jednak niektóre zapowiedzi mogły zrobić duże wrażenie. Na pewno zaskoczył procesor Ryzen testowany w grze Ghostwire: Tokyo, gdzie osiągnął taktowanie na poziomie 5520 MHz. Od razu pojawiły się spekulacje, jakoby AMD specjalnie przygotowało odpowiednią platformę i podkręciło układ do granic możliwości, jednak okazuje się, że tak wysokie zegary mają być dostępne od razu po wyjęciu chipu z pudełka.

Chip AMD Ryzen (Zen 4) wykorzystany do testu w Ghostwire: Tokyo był chłodzony przez AiO z 280-milimetrową chłodnicą Asetek, a sam układ nie był dodatkowo podkręcany. Taktowania powyżej 5,0 GHz będą więc na porządku dziennym.

Robert Hallock i Frank Azor z AMD wzięli udział w wywiadzie dla PCWorld „The Full Nerd”, w którym odpowiedzieli na kilka pytań dotyczących ostatniej prezentacji procesorów Ryzen 7000. Jednym z głównych tematów było omówienie wspomnianego testu z 16-rdzeniowym chipem Ryzen 7000 (ES) pracującego z częstotliwością powyżej 5 GHz. Robert Hallock stwierdził, że na jego potrzeby wykorzystano chłodzenie AiO z 280-milimetrową chłodnicą Asetek, a sam procesor działał na platformie inżynieryjnej AMD z 32 GB pamięci DDR5-6000 CL30 (2x16 GB). Co jednak ważniejsze, omawiany układ wcale nie był dodatkowo podkręcany. Mimo to jego częstotliwość wahała się od 5,2 do 5,5 GHz na wielu rdzeniach, co w tych okolicznościach robi jeszcze lepsze wrażenie.

Ostatecznie taktowanie będzie zależeć od testowanej gry. Jak mówi dalej Robert Hallock, wartość 170 W na pamiętnych slajdach z prezentacji odnosi się konkretnie się do PPT (mocy gniazda), a nie TDP pojedynczego procesora. Wydaje się więc, że to właśnie tu należy szukać przyczyny działania chipu z tak wysokim taktowaniem. Nie ulega jednak wątpliwości, że to pokazuje potencjalnie wielkie możliwości ostatecznych wersji nowych układów Ryzen.

Źródło: PCWorld, VideoCardz