Premiera Mass Effect 5 jeszcze w tym roku? BioWare robi nadzieję graczom niejednoznacznym tweetem

Kolejny Mass Effect jest już pewnikiem - został zapowiedziany pod koniec 2020 roku przez samo BioWare. Wiemy również, że gra pociągnie fabułę z trylogii, choć jak wiemy - ta wydawała się nie pozostawiać żadnej furtki dla kontynuacji. Oprócz tego, o kolejnym ME nie wiadomo już niemal niczego więcej, włącznie z datą premiery gry. Aż tu nagle studio BioWare wrzuca do sieci tweeta, który może sugerować, że zagramy szybciej, niż nam się wydaje.

Na oficjalnym profilu BioWare na Twitterze pojawił się krótki materiał wideo przedstawiający Normandię lecącą w przestrzeni kosmicznej. Nic specjalnego gdyby nie opis nad tymże materiałem. A brzmi on następująco: Czy ktoś z was ma w tym roku jakieś plany na wielką podróż? Nic dziwnego, że gracze pochwycili tę zaczepkę i wywnioskowali, że w Mass Effect 5 zagramy jeszcze w tym roku.

Does anyone have big travel plans this year?#TravelTuesday #MassEffect pic.twitter.com/O6imVhm22m