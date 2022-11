Mass Effect 5 z nowym, tajemniczym teaserem. Zakodowana wiadomość audio sugeruje o czym może być gra

Za nami kolejny N7 Day. Dla fanów gry Mass Effect jest to szczególne święto, ponieważ twórcy tej serii rok w rok, właśnie podczas N7 Day przygotowują niespodzianki. Czasami są one mniejszego kalibru, jak np. wywiady z aktorami, a kiedy indziej są to zapowiedzi nowych tytułów (tak było z remasterem trylogii). Tegoroczne N7 Day przyniosło tajemniczy teaser nadchodzącej gry, którą roboczo nazywamy jako Mass Effect 5 (lub Mass Effect 4, jeśli ktoś nie uznaje Andromedy).

Wczorajsze N7 Day przyniosło nowy, tajemniczy teaser, po odkodowaniu którego sieć zalała masa teorii na temat nowego Mass Effecta.

Kolejny Mass Effect jest już pewnikiem - został zapowiedziany pod koniec 2020 roku przez samo BioWare. Od tego czasu nie milkną głosy, że gra pociągnie fabułę z trylogii, choć jak wiemy - ta wydawała się nie pozostawiać żadnej furtki do kontynuacji. Jednak odbiór ME: Andromeda przez graczy wyraźnie pokazał deweloperom, że jedyny powrót serii na jaki liczą, to powrót z Shepardem i spółką. Nic dziwnego, że kolejne trailery oraz teasery (w tym najnowszy) pełne są odniesień do wspomnianych bohaterów. Jakby tego było mało, wczorajszy wpis na blogu EA głosi wyraźnie, iż "zespół BioWare (...) ciężko pracuje nad stworzeniem nowych postaci i miejsc, które pokochacie, a także odtwarzaniem tych, które pamiętacie".

Happy #N7Day from across the stars! We found this interesting footage you may want to a bit more closely.



Download in HD ​​⬇️https://t.co/gyydhuuT1e pic.twitter.com/h97zjH5C1G — Mass Effect (@masseffect) November 7, 2022

Najnowszy teaser (powyżej) na pierwszy rzut oka (i ucha) mówi niewiele. Mamy tu w zasadzie tylko statyczny obraz, na którym ukazano odbudowywany przekaźnik masy. Bardziej interesująca jest warstwa audio materiału, która została jednak zakodowana. Na szczęście fandom zrzeszony wokół serii Mass Effect jest na tyle sprytny, że wiadomość została już odkodowana. Po tym zabiegu okazało się, że mamy do czynienia z Liarą, która rozmawia z jednym z Gethów mówiąc: "Dokładnie, Rada będzie wściekła. Chociaż powinni wiedzieć, że ludzki bunt należy traktować poważnie". W następnych słowach Liara dodaje jeszcze mniej zrozumiałe: "Rozumiem. Jak mogliśmy to przegapić?". Od momentu odkodowania wiadomości z teasera, teorie na temat fabuły w ME5 dosłownie zalewają sieć. Pewne jest jedno - nowa gra zdecydowanie pociągnie wątek z trylogii, przy czym jest też szansa na to, że uwzględni wydarzenia z Andromedy.

Źródło: BioWare