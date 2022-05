Mass Effect 5 – komandor Shepard jednak powróci? Sklepowy opis plakatu z ME5 źródłem przecieku

Wielu fanów kosmicznej serii Mass Effect uznaje wyłącznie pierwsze trzy jej części. Czwarta, z podtytułem Andromeda, rozpoczynała bowiem zupełnie nowe przygody, co najważniejsze - pozbawione protagonisty ze wspomnianej trylogii. Nie to, żeby brak komandora Sheparda był jedyną bolączką Andromedy, ale z pewnością także miał wpływ na gorszy odbiór czwartego ME. Jak się jednak okazuje, Mass Effect 5, nad którym studio BioWare od jakiegoś czasu już pracuje, może przywrócić postać Sheparda. Wskazuje na to przynajmniej opis plakatu z ME 5, który pojawił się w sprzedaży w oficjalnym sklepie kanadyjskiego dewelopera.

„Ostatnia misja Sheparda może i zażegnała zagrożenie ze strony Żniwiarzy, ale kosztowało to wiele, w tym samą Ziemię. Podczas gdy Shepard i ocaleni muszą wziąć się w garść, fani zastanawiają się, co będzie dalej.” – taki właśnie opis pojawił się pod wspomnianym plakatem, a właściwie pod litografią z nadchodzącego Mass Effecta, którą to można już zamawiać z oficjalnego sklepu BioWare (obraz ów to nic innego jak grafika zaprezentowana w listopadzie ubiegłego roku). Opis ów obecnie został już zmieniony (dwie zmianki o Shepardzie zniknęły), ale jak wiadomo - w sieci nic nie ginie. Internauci zdołali już mianowicie porobić screenshoty:

Jak wiemy, trzecia część Mass Effecta mogła zakończyć się na jeden z czterech sposobów. Jeden z nich prezentował jednak w ostatnim ujęciu prawdopodobieństwo tego, że komandor Shepard przeżył atak Żniwiarzy. Jeśli miałby faktycznie powrócić w ME5, należałoby uznać owe zakończenie za zakończenie kanoniczne. Podmiana opisu litografii przez pozbycie się z niego wzmianki o Shepardzie sugeruje, że pracownik sklepu niechcący wyjawił wielki powrót Sheparda w ME5, choć kto wie... mógł być to także tak zwany przeciek kontrolowany, mający na celu zbudowanie wokół nadchodzącego Mass Effecta większego "hype'u".

