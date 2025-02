Post News - rywal Twittera (X) niebawem przestanie istnieć. Ambicje konkurencji są wielkie, ale obalenie giganta nie jest łatwe

Jeden z większych rozłamów wśród użytkowników Twittera (X) nastąpił w okresie, w którym zaczął nim zarządzać Elon Musk. Nowy właściciel wprowadzał dość szybkie zmiany, które nie każdemu przypadły do gustu. Wiele osób dostrzegło w tym okazję, aby stworzyć konkurencyjny portal, które zabierze ze sobą właśnie tych niezadowolonych użytkowników. Jednym z powstałych wtedy rywali była platforma Post News, która... właśnie kończy swój dość krótki żywot.

Cała historia platformy Post News sięga końcówki 2022 roku, kiedy to Noam Bardin, a więc jej obecny właściciel, zachęcał użytkowników Twittera (X) do migracji. Nowość miała się skupiać nie tylko na pisaniu i udostępnianiu postów, ale także na dostępie do płatnych materiałów z serwisów, które normalnie wymagają wykupienia subskrypcji. Post News pozwala(ł) zapoznać się z takimi treściami poprzez wydawanie punktów, które trzeba (było) najpierw kupić. Zamiast więc zostawać abonentem na wielu portalach, mogliśmy zapłacić tylko za jeden materiał, który nas interesował i przeczytać go bezpośrednio na omawianej platformie. Rozwiązanie całkiem ciekawe, jednak jak się okazuje — niezbyt zyskowne.

I've been working lately on the space between News & Social Media. I believe the future newspaper is the feed and want to make it more civil for users, profitable for publishers and better for society. If you care about these issues, join our beta @ https://t.co/kLohZQUI7E