AMD Ryzen - zestaw Der8auera do obniżenia temperatury

Procesory AMD Ryzen trzeciej generacji to wydajne jednostki oferujące konsumentom świetny wskaźnik osiągów do ceny, które zmusiły Intela do przemyślenia całej swojej linii produktów konsumenckich. Rozwiązanie AMD ma też jednak (jak wszystko) swoje wady, szczególnie jeśli chodzi o termikę. Chociaż nie jest to wielkim problemem dla większości odbiorców czy producentów komputerów, wysokie temperatury mogą być irytujące dla zaawansowanych użytkowników i overclockerów. W tym jednak momencie wkracza (na białym koniu) Der8auer. Niemiec kolejny raz wynalazł narzędzie, które pomoże uzyskać niższe temperatury budującym komputery PC na bazie procesorów Ryzen 3 generacji, przy założeniu, że system jest chłodzony cieczą.

W przeciwieństwie do tradycyjnych konstrukcji „hotspot procesora” AMD dla procesorów Ryzen trzeciej generacji nie znajduje się w centrum ich zintegrowanego rozpraszacza ciepła (IHS), m.in. przez fakt oddzielenia elementów I/O i CPU.

"Hotspot" procesora AMD dla procesorów Ryzen trzeciej generacji nie jest umieszczony centralnie, co oznacza, że chłodzenie procesorów nie jest zamontowane w idealnej lokalizacji. Problem jest spotęgowany zwłaszcza z powodu tego, że punkt ten może się poruszać w zależności od zakupionego procesora z serii 3000; ponieważ zależy czy występuje z jednym czy dwoma aktywnymi "chipletami". Zarówno autorskie LC, jak i All-in-One (AIO) nie mają możliwości zmiany pozycji instalacji, aby uwzględnić lokalizację hotspotu procesora. Ale co, jeśli da się zmodyfikować system montażowy swojego chłodzenia tak, aby było to możliwe? Podczas gdy większość producentów komputerów PC będzie zadowolona z wydajności obecnej konfiguracji chłodzenia, poprawione rozwiązanie od Der8auer pozwala użytkownikom pójść o krok dalej w celu osiągnięcia niższych temperatur.

Dzięki temu produktowi można zminimalizować nagłe skoki temperatury i obniżyć średnią i maksymalną temperaturę procesorów Ryzen trzeciej generacji. Der8auer stworzył 2 warianty zestawów instalacyjnych, zarówno do "custom LC", jak i AIO, aby umożliwić idealne dopasowanie i uzyskanie optymalnych warunków transferu ciepła. Zestawy są dostępne w Caseking za 29,90 €. Warto zaznaczyć, że nie wszystkie płyty główne AM4 są bezpośrednio kompatybilne z tym rozwiązaniem, a niektóre z nich wymagają drobnych zmian w celu dopasowania do niestandardowego rozwiązania montażowego. Więcej informacji na temat tego wynalazku dla procesorów AM4 od Der8auera znajduje się na jego stronie internetowej.

Źródło: overclock3d.