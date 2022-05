POCO F4 GT: wrażenia po kilku dniach spędzonych z wydajnym, gamingowym smartfonem od Xiaomi

POCO F4 GT to tak naprawdę przebrandowany Redmi K50G, który pojawił się na rynku chińskim dwa miesiące temu. Taka zmiana nie jest niczym nowym, gdyż podobne działania są przeprowadzone w ramach submarek dość często. Niemniej, dzięki decyzji Xiaomi marka POCO zyskała pierwszy w swojej ofercie smartfon przeznaczony dla graczy. Jest to o tyle istotne, że tym razem nie chodzi wyłącznie o nazwę i agresywną stylistykę. Producent zadbał bowiem o kilka interesujących dodatków, które czynią urządzenie atrakcyjnym pod względem gamingowym. Po kilku dniach spędzonych z POCO F4 GT chciałbym podzielić się z Wami wrażeniami. Zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi. Tak, testowany model nie jest pozbawiony wad, natomiast oszczędności dotknęły sfery innej niż wirtualna rozrywka.

Od kilku dni testujemy dla Was smartfon POCO F4 Pro. Czy urządzenie faktycznie sprawdza się jako sprzęt dla mobilnych graczy? Pierwsze wrażenia ewidentnie na to wskazują.

Nie będziemy omawiać szczegółowej specyfikacji ani rozwodzić się nad smaczkami konstrukcyjnymi. Tymi kwestiami zajmiemy się przy okazji pełnej recenzji urządzenia. Na dziś musimy jedynie wiedzieć, że POCO F4 GT jest smartfonem wyposażonym w wydaną konfigurację techniczną, która została zamknięta w obudowie zdradzającej przeznaczenie urządzenia. Dobrze, przejdźmy do tego, co zwróciło moją szczególną uwagę podczas wczesnego etapu testów. Na pierwszy ogień poszło szybkie ładowanie. W zestawie znajdziemy ładowarkę o mocy 120 W, która pozwoliła mi naładować smartfon w 19 minut. Mało tego, końcówka przewodu została zaprojektowana tak, aby nie przeszkadzać podczas dłuższej zabawy.

Kolejna sprawa to dźwięk. Za audio odpowiada tu bowiem zestaw 4 symetrycznych głośników z certyfikatami Dolby Atmos oraz Hi-Res Audio. Jakość nie odbiega od najlepszych głośników montowanych w smartfonach Apple iPhone czy ASUS ROG Phone. Pozytywne wrażenia dotyczą zarówno odtwarzania muzyki, jak i zabawy w mobilne produkcje growe. Na plus są też fizyczne triggery, które wysuwają się z obudowy po użyciu odpowiednich przełączników. Klawisze są jednak luźno osadzone, co nie wszystkim przypadnie do gustu. Mimo drobnego niedociągnięcia, obecność rzeczonego dodatku to bez wątpienia ukłon w stronę graczy, którzy chcieliby zastąpić niektóre wyświetlane na ekranie smartfona elementy.

Skoro o grach mowa – producent przygotował specjalny tryb Game Turbo, który optymalizuje działanie smartfona w celu zapewnienia nieprzerwanej zabawy. W praktyce oznacza to czyszczenie pamięci, czasową dezaktywację notyfikacji oraz możliwość nagrywania wyświetlanych na ekranie informacji. Rozczarować może za to aparat, a konkretnie rzecz ujmując – jednostka z obiektywem ultraszerokokątnym. Wygenerowane zdjęcia nie oferują poprawnej kolorystyki. Szerzej o problemach związanych ze wspomnianą kamerą przeczytacie w nadchodzącym teście.

POCO F4 GT Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Ekran 6,7-calowy AMOLED

2400 x 1080 pix

120 Hz

20:9 RAM 8 GB lub 12 GB Pamięć na dane 128 GB lub 256 GB Aparat główny 64 MP szeroki kąt f/1.9

8 MP ultraszeroki kąt f/2.2

2 MP makro f/2.4 Przednia kamerka 20 MP f/2.4 Akumulator 4700 mAh

120 W System Android 12, MIUI 13 Wymiary i waga 162,5 x 76,7 x 8,5 mm

210 g Cena 2999 zł (8 GB + 128 GB)

3499 zł (12 GB + 256 GB)

Źródło: PurePC, POCO