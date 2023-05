PKP Intercity rozwija aplikację mobilną - bilety w formacie PDF oraz płatności poprzez Apple Pay

Polskie Koleje Państwowe budzą wiele kontrowersji, szczególnie związanych z jakością świadczonych usług. Od czasu do czasu potrafią jednak zaskoczyć czymś innym niż opóźnieniami lub taborem pamiętającym poprzednią epokę. Coraz większą popularność zdobywa aplikacja mobilna PKP Intercity, która pozwala zorganizować całą podróż przy pomocy kilku kliknięć. Trzeba przy tym wspomnieć, że mowa o rozwiązaniu, z którego rzeczywiście korzystają (lub będą korzystać) miliony obywateli oraz turystów.

PKP Intercity w ostatnim czasie intensywnie stara się zaprezentować od lepszej, nowocześniejszej strony. Ma w tym pomóc stale rozwijana aplikacja, dziś uzyskała nowe funkcjonalności. W tej aktualizacji - możliwość zapisu biletu w formacie PDF.

W ramach najnowszej aktualizacji deweloperzy aplikacji skupili się na częstym problemie związanym z brakiem dostępu do Internetu w czasie podróży - a więc braku możliwości podejrzenia lub okazania konduktorowi dowodu na to, że mamy prawo podróży danym pociągiem. W tym przypadku aplikacja okazywała się bezradna i rodziła problemy. Obecnie takiej sytuacji może zaradzić dodana funkcja eksportu biletu do formatu PDF i zapisu w pamięci urządzenia. Istnieje również możliwość przesłania dokumentu z biletem na inne urządzenie.

Inną dodaną w tej wersji przydatną funkcjonalnością może być kalendarz, gdzie zostaną wpisane wszystkie planowane trasy podróży. Ponadto w ostatnim czasie PKP Intercity umożliwiło płatność poprzez popularny system Apple Pay, w związku z czym użytkownicy sprzętu oznaczonego nadgryzionym jabłkiem nie mogą czuć się wykluczeni (BLIK oraz Google Pay zostały wprowadzone wcześniej). Pisaliśmy na łamach PurePC w marcu o implementacji graficznego systemu wyboru miejsc. Statystyki prezentowane przez spółkę kolejową wskazują na ciepłe przyjęcie aplikacji mobilnej przez użytkowników - mowa tu bowiem o pół milionie sprzedanych biletów tą drogą. Wygląda zatem na to, że jest to właściwy kierunek rozwoju.

Źródło: PKP, Twitter