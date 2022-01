Pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP dla całej Polski. Prognozuje się zagrożenie cyberterroryzmem

Przed kilkoma dniami Ukraina padła ofiarą największego od kilku lat cyberataku. W jego wyniku hakerzy uzyskali dostęp do blisko 70 serwisów rządowych, w tym do ukraińskiej platformy Diia, którą można przyrównać do polskiej aplikacji mObywatel. Microsoft Threat Intelligence Center dodaje, że celem ataku było nie tylko samo włamanie, ale i wyczyszczenie danych znajdujących się na zaatakowanych komputerach. Nic więc dziwnego, że premier Mateusz Morawiecki zdecydował się podpisać zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Obowiązuje ono od wczoraj od godziny 23:59, do końca niedzieli 23 stycznia.

Wprowadzenie alarmu ALFA-CRP ma, jak informuje resort cyfryzacji, charakter jedynie prewencyjny, z uwagi właśnie na to, co spotkało ostatnimi czasy naszych wschodnich sąsiadów. W komunikacie RCB wyjaśniono, czym dokładnie cechuje się wspomniany stopień alarmowy następującymi słowami: "Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności".

Wspomniana szczególna czujność ma polegać na wzmożonym monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych przez administrację publiczną. Instytucje publiczne zobowiązane są więc do częstego nadzorowania oraz weryfikowania, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Jak już wspomnieliśmy, ALFA-CRP to najniższy stopień alarmu, podczas gdy istnieją jeszcze wyższe, znane kolejno jako BRAVO, CHARLIE oraz DELTA. Szczegóły dot. poszczególnych stopni znajdziecie na grafice poniżej.

