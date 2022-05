Philips Momentum 27M1F5500P i 27M1F5800 – nowe gamingowe monitory z matrycami Nano IPS i HDR 600

Portfolio marki Philips rozszerza się o dwa 27-calowe monitory celowane w gaming. Na sklepowe półki trafią w czerwcu tego roku w cenach 3569 zł (27M1F5500P) i 3799 zł (27M1F5800). Oba modele to zbliżone specyfikacją konstrukcje, które różnią się głównie. natywną rozdzielczością i odświeżaniem. Model droższy oferuje mianowicie 3840 x 2160 px @144 Hz, zaś tańszy - 2560 x 1440 px @240 Hz. Model 27M1F5800 ma także złącze HDMI 2.1. Decydując się na zakup jednej z konstrukcji, możemy liczyć na 27-calowy panel Nano IPS wyświetlający 1,07 miliardów kolorów, certyfikat VESA DisplayHDR 600 oraz na AMD FreeSync Premium Pro.

Nowe monitory stanowią część gamingowej serii Philips M5000. Oba modele mają sprawdzać się w wyświetlaniu dynamicznych scen (a więc m.in. w grach) dzięki niskiemu czasowi reakcji (1 ms GtG) oraz dzięki technologii AMD FreeSync Premium Pro. Ale mamy tu do czynienia z funkcjami nie tylko dla graczy. Mowa o LowBlue Mode i Flicker Free. Pierwsza z nich niweluje ilość niebieskiego światła, emitowanego przez ekran wyświetlacza. Druga ogranicza migotanie ekranu, które potrafi być męczące w przypadku dłuższego korzystania z komputera.

Stopa w nowych monitorach Momentum oprócz regulacji wysokości do 130 mm, pozwala na pochylenie ekranu do przodu i do tyłu, obrót w poziomie oraz ustawienie panelu w pozycji portretowej (pivot). Specyfikację monitorów dopełnia opcja Picture-by-Picture, maksymalna jasność SDR na poziomie 450 lumenów oraz kontrast statyczny wynoszący 1000:1. Warto też wiedzieć, że model o większej rozdzielczości (27M1F5800) wyposażono w wewnętrzny zasilacz.

