Philips 245B1, 242B1 i 275B1 - niedrogie i energooszczędne monitory

MMD – producent monitorów marki Philips – zaprezentował właśnie nową linię monitorów o nazwie B1. Jako pierwszy w sprzedaży ukaże się wyposażony w matrycę IPS 24-calowy model Philips 245B1 z rozdzielczością QHD (2560 x 1440 pikseli) i częstotliwością odświeżania 75Hz. Konstruktorzy urządzenia zwrócili szczególną uwagę na wygodę użytkowania i energooszczędność. Wszystkie nowe modele będą też zdecydowanie niedrogie. Jak więc wyglądają ceny i dostępność? Monitor Philips 245B1 pojawi się w sprzedaży na dniach w sugerowanej cenie 1040 złotych. Pozostałe dwa modele trafią do sprzedaży w czerwcu w cenach 905 złotych za 242B1 oraz 1405 złotych za model Philips 275B1.

Monitory Philips 245B1, 242B1 i 275B1 to trzy najnowsze propozycje skierowane do pracy biurowej. Za niską cenę otrzymamy też relatywnie niski pobór mocy.

Philips 245B1 to konstrukcja przeznaczona głównie do pracy biurowej. Za sprawą matrycy IPS i technologii SmartImage obraz wyświetlany przez Philips 245B1 ma cechować się wysoką ostrością, kontrastem i dobrym odzwierciedleniem barw, a dzięki 24-calowej konstrukcji monitor sprawdzi się także na mniejszych biurkach. W urządzeniu znalazło się miejsce na technologie Flicker-Free oraz LowBlue Mode. Redukują one migotanie ekranu spowodowane odświeżaniem obrazu i emisję niekorzystnego niebieskiego światła. Dodatkiem jest też Easy Read: specjalny tryb przeznaczony do czytania. Rozwiązania te zapewniają komfort zwłaszcza podczas wydłużonego czasu pracy z monitorem. Monitor posiada certyfikat TUV Rheinland Eye Comfort.

Monitor Philips 245B1 został wyposażony w podstawę SmartErgoBase. Daje ona możliwości dostosowania położenia ekranu – jego obrotu w pionie i poziomie, wysokości oraz kąta nachylenia. W urządzeniu wbudowano głośniki i szereg portów przyłączeniowych w tym Display Port 1.2, HDMI 1.4 i USB 3.2. Dzięki funkcjom PowerSensor i LightSensor Philips 245B1 wyróżnia się niskim poborem energii elektrycznej – 10,4 W w trybie ECO oraz 14,5 W w trybie standardowym. Obie technologie dostosowują poziom jasności ekranu w zależności od obecności użytkownika i warunków świetlnych pomieszczenia. Monitor w 85% składa się z materiałów nadających się do ponownego recyklingu.

Oprócz opisywanego modelu w czerwcu do serii monitorów Philips B1 dołączą jeszcze dwa modele: 242B1 i 275B1. Pierwszy z nich to 24-calowiec o rozdzielczości Full HD, a drugi będzie bazował na 27-calowym panelu QHD. Wszystkie modele w serii wspierają technologię Adaptive-Sync. Poniżej znajdziecie najważniejsze punkty specyfikacji wspomnianych urządzeń.

Philips 245B1 Philips 275B1 Philips 242B1 Panel IPS, 23,8 cala / 60,5 cm IPS, 27 cali / 68,6 cm IPS, 23,8 cali / 60,5 cm Natywna rozdzielczość,

odświeżanie, format 2560 x 1440 @ 75 Hz, 16:9 2560 x 1440 @ 75 Hz, 16:9 1920 x 1080 @ 75 Hz, 16:9 Maksymalna jasność podświetlenia 250 cd/m2 300 cd/m2 250 cd/m2 Współczynnik kontrastu

(typowy) 1000:1 Czas reakcji 4 ms GtG Pokrycie palety barw NTSC 99% sRGB 116% NTSC 110% sRGB 123% NTSC 91% sRGB 107% Udogodnienia Adaptive-Sync

Kensington Lock

LowBlue Mode

EasyRead

Flicker Free Złącza DisplayPort 1.4

HDMI 2.0

4 x USB-A

1x USB-C

Audio In/out 1x wyjścia Cena 1040 zł 1405 zł 905 zł

Źródło: Philips