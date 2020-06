PCI-SIG: Finalna specyfikacja standardu PCI-Express 6.0 w 2021 roku

Za każdym razem, gdy pojawiają się nowe informacje na temat specyfikacji kolejnych wersji standardu PCI-Express, nie mogę się nadziwić, że my, zwykli konsumenci właściwie ciągle od wielu lat nie jesteśmy w stanie przeskoczyć powyżej wersję 3.0. Co ciekawe, jak na razie tylko sprzęt od AMD obsługuje interfejs PCI-Express 4.0, jednak jak pokazały testy, dla graczy nie ma on zbyt wielkiego znaczenia, bowiem praktyczna wydajność nowej platformy pozostaje na poziomie PCIe 3.0. Większe zmiany czekają nas z pewnością przy kolejnych wersjach tego standardu, jak np. PCI-Express 6.0, które już w przyszłym roku doczeka się ostatecznej specyfikacji. Czego możemy się spodziewać?

Jak na razie stowarzyszenie PCI-SIG wydało wersję roboczą 0.5 specyfikacji PCI-Express 6.0, a pod koniec tego roku opublikowana ma zostać wersja 0.7. Finalna specyfikacja przewidywana jest na 2021 rok.

Podobnie jak w przypadku PCIe 5.0, specyfikacja wersji 6.0 ma zapewnić podwojoną przepustowość w stosunku do poprzednika i wynosić ona będzie maksymalnie 64 GT/s. Warto też nadmienić, że zachowania zostanie kompatybilność wsteczna, która ma być utrzymywana aż do stareńkiego standardu 1.0. Główna nowość wersji 6.0 to przede wszystkim przyjęcie sygnalizacji PAM4. To 2-bitowe kodowanie pozwoli "zapakować" do strumienia większą liczbę bitów, co ułatwi osiągnięcie podanej wyżej przepustowości. Przyjęcie PAM4 oznacza, że konieczna jest ​​korekcja błędów. Tą rolę spełni technologia FEC (Forward Error Correction).

Standard 6.0 został zaprojektowany dla aplikacji o dużej przepustowości, takich jak obliczenia na dużą skalę z wykorzystaniem sprzętu do sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Warto wspomnieć więc jeszcze o zapowiadanej obsłudze standardu 800G Ethernet. Praktyczne zastosowanie tego standardu zapewne odczujemy na własnej skórze dopiero za kilka długich lat.

Źródło: VideoCardz