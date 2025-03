Panel sterowania z Windows nigdzie się nie wybiera. Popularne narzędzie jednak z nami jeszcze zostanie

Mimo że system Windows z wersji na wersję jest usprawniany i wygląda nowocześniej, to nadal wiele z jego podstawowych narzędzi migruje w starej, niemal niezmienionej formie. Do takich elementów można zaliczyć tytułowy Panel sterowania, który obecnie w ogóle nie pasuje pod kątem wyglądu do tego, jak prezentuje się Windows 11. Niedawno mogliśmy przeczytać, że Panel sterowania odchodzi na swoją zasłużoną emeryturę, jednak nic takiego się wkrótce nie wydarzy.

W jednym ze swoich ostatnich wpisów Microsoft opisał funkcjonalność narzędzi, które wchodzą w skład systemów Windows 10 i 11. Zaraz przy zakładce z Panelem sterowania było napisane, że opcja zostaje "wycofywana na rzecz nowszej aplikacji Ustawienia". Wiele osób uznało, że już wkrótce Panel sterowania ostatecznie zniknie z systemu Windows. Microsoft postanowił więc zaktualizować wpis, aby rozwiać wszelkie wątpliwości. Teraz znajdziemy w nim zapis: "Wiele z opcji z Panelu sterowania jest obecnie przenoszonych do aplikacji Ustawienia, która oferuje nowocześniejsze i ulepszone doświadczenie".

after inaccurate reports that Microsoft would be removing the Control Panel in Windows “soon,” Microsoft now says “Many of the settings in Control Panel are in the process of being migrated to the Settings app” instead of “The Control Panel is in the process of being deprecated” pic.twitter.com/eiY6dC5xbg