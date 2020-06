Oppo zaoferuje szybkie ładowanie smartfonów mocą 80 W

Kilka dni temu informowaliśmy Was o tym, że Xiaomi przygotowuje super szybką technologię ładowania o mocy 120 W, która wykorzysta prąd wyjściowy 20 V i natężenie 6 A. Oczywiście droga do jej premiery jest długa, gdyż oczekujemy jeszcze na wdrożenie Super Charge Turbo 100 W. Oznacza to, że wspomniane technologie nie są jeszcze dostępne na rynku konsumenckim, a tym samym królem szybkiego ładowania jest dziś Oppo. Firma nie spoczywa na laurach i doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie może pozwolić sobie na zwolnienie tempa. Konkurencja na czele z Xiaomi nie śpi. Aby utrzymać się na fali, Oppo opracowuje nowość postaci technologii SuperVOOC 3.0.

Firma Oppo pracuje w pocie czoła nad nową technologią szybkiego ładowania smartfonów. Technologię SuperVOOC 3.0 będzie cechować moc 80 W.

Baterie o pojemności 5000 mAh montowane w smartfonach do niedawna stanowiły prawdziwą rzadkość. Dziś, wspomniane ogniwa stosowane są często, jednak długi czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu nie zależy wyłącznie od pojemności akumulatora. Istotna jest również specyfikacja techniczna urządzenia oraz optymalizacja oprogramowania. Dopiero zestawienie tych trzech czynników pozwala na uzyskanie zadowalającego wyniku odnoszącego się do energii. Niemniej, częste użytkowanie smartfona w ciągu dnia wymusza na nas konieczność doładowania sprzętu w biurze Aby czynność ta przebiegła możliwie szybko i bezproblemowo, warto wybrać sprzęt zgodny z jednym ze standardów szybkiego ładowania.

Na rynku znajdziemy kilka tego typu rozwiązań, jednak najszybszą technologię dostarcza nam właśnie Oppo, które oferuje ładowanie o mocy 65 W (SuperVOOC 2.0). Według nieoficjalnych doniesień w przyszłorocznych urządzeniach producenta pojawi się jego kolejna generacja, czyli SuperVOOC 3.0. Ta zaoferuje już ładowanie o mocy 65 W. Wspomniany standard zaoferuje 20 V oraz natężenie prądu na poziomie 4 A. Wszystko po to, aby osiągnąć maksymalną moc, nie zwiększając przy tym grubości kabli. Pozostaje nam czekać na odpowiedź konkurencyjnych producentów sprzętu elektronicznego.

