Bateria 4000 mAh pełna w mniej niż kwadrans. 120 W od Xiaomi

Jedną z największych bolączek użytkowników smartfonów są bezapelacyjnie baterie o wciąż zbyt małej pojemności, aby cieszyć się pracą urządzenia przez wystarczająco długi czas. Cierpią zwłaszcza te osoby, które pamiętają jeszcze czasy, gdy klasyczne komórki wytrzymywały na jednym ładowaniu akumulatora nawet do trzech tygodni. Niektóre marki, jak Energizer, próbują co prawda wejść na rynek ze smartfonami proponującymi baterie o pojemności nawet 18000 mAh, ale takie rozwiązanie to nic innego jak tworzenie grubaśnej imitacji powerbanka. Kolejnym podejściem, choć podejściem od całkiem innej strony, jest tworzenie ładowarek (i oczywiście kompatybilnych baterii) ładujących smartfony w mgnieniu oka, dzięki czemu częste rozładowanie nie wydaje się tak bolesne.

Niebawem Xiaomi powinno upowszechnić szybkie ładowanie 100 W, które zaprezentowano jakąś chwilę temu. Zanim to jednak nastąpi, Chińczycy zdecydowali się na kolejny "pokaz siły". W sieci pojawiło się bowiem wideo z ładowarką wspierającą super-szybkie ładowanie na poziomie aż 120 W.

W chińskim serwisie społecznościowym Weibo, pojawiło się nagranie prezentujące ładowarkę firmy Xiaomi, która wspiera ultra-szybkie ładowanie 120 W (20 V, 6A). To kolejny skok technologiczny zaraz po rozwiązaniu Super Charge Turbo 100 W (opracowanym również przez Xiaomi), które ma "zawitać na salonach" jeszcze w tym roku (wraz z nowym smartfonem, naturalnie). Tym razem obyło się jednak bez oficjalnych prezentacji, a więc w przypadku 120 W, wciąż pozostajemy raczej w sferze domysłów.

O ile więc wspomniane Super Charge Turbo 100 W potrafi naładować akumulator o pojemności 4000 mAh w 17 minut (i w 7 minut do 50%), tym razem możemy liczyć najpewniej na jeszcze krótszy czas na pełne doładowanie, oscylujący wokół kwadransa. Póki co, na naszych oczach dopiero powoli popularyzują się baterie ze wsparciem dla 65 W, a mówi się, że już także Lenovo szykuje się do zaprezentowania swojego 90 W. Wyścig więc trwa, pytanie tylko, czy potrzebujemy tak szybkiego ładowania w imię również szybszej degradacji ogniw (wysoka temperatura) znajdujących się wewnątrz akumulatora, a co za tym idzie, w imię krótszej jego żywotności.

Źródło: Weibo