Onimusha: Way of the Sword - efektowna zapowiedź nowej odsłony kultowej serii prosto ze State of Play

Dawno już minął czas, gdy seria stworzona przez Yoshikiego Okamoto święciła największe triumfy. Wielu jednak o niej pamięta. Onimusha w fascynujący sposób łączy w sobie klimat feudalnej Japonii z elementami fantastycznymi a nawet horroru, z sukcesami wprowadzając do całego konceptu mechaniki znane ze slasherów. Nawet pierwsza część sprzed niespełna ćwierćwiecza jest dziś całkiem grywalna. A powoli nadchodzi już piąta, o czym przypomniało najnowsze State of Play.

Onimusha: Way of the Sword przygotowywane jest na przyszły rok, na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Na razie zaś dostaliśmy pierwszy dłuższy zwiastun.

Różnej maści gry umiejscowione w Japonii i wprowadzające nas na drogę miecza to w ostatnich latach nierzadki widok. Miło jednak widzieć, jak wraca nam legenda. A przynajmniej wróci, bo nie zobaczymy kolejnej części świetnych slasherów co najmniej do 2026 roku. Na razie zaś Capcom wykorzystał okazję w postaci najnowszego eventu Sony, by po raz pierwszy zaprezentować trochę więcej fragmentów Onimusha: Way of the Sword. I trzeba przyznać, że na trwający dwie minuty materiał można patrzeć z pewnym optymizmem:

Tym razem deweloperzy sprowadzą nas do Kioto. Stolica Kraju Kwitnącej Wiśni z okresu Edo nie znajduje się w najlepszej formie. Panoszą się tam bowiem groźne demony z innego świata, znane jako Genmy. Trailer przedstawia bohatera tej historii, Miyamoto Musashiego (który jest zresztą postacią historyczną). Wojownik zmiata wrogów, korzystając przede wszystkim (choć nie tylko, jak widać w zapowiedzi) z niezawodnej katany oraz specyficznego artefaktu - Rękawicy Oni. Wygląda na to, że ten ostatni ma najwyraźniej własną świadomość.

Źródło: State of Play