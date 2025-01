OnePlus Nord 4 - wiemy prawie wszystko o nowym smartfonie. Urządzenie ma wyróżniać się metalową obudową

W ostatnich tygodniach zadebiutował średniopółkowy smartfon OnePlus Nord CE 4 Lite 5G. Raczej nie zachwycił on fanów marki, a to głównie ze względu na dosyć przestarzałego już Snapdragona 695 5G na pokładzie. Wygląda jednak na to, że OnePlus nie pozwoli nam zbyt długo skupiać się na tym modelu, bowiem w drodze jest już kolejny Nord. Mowa tym razem o pełnoprawnej "czwórce", bez żadnych dziwnych dopisków.

OnePlus Nord 4 zostanie zaprezentowany już 16 lipca. Urządzenie ma cechować się m.in. metalową obudową oraz procesorem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3.

Zapowiedziano właśnie wydarzenie o nazwie OnePlus Summer Launch Event, podczas którego mamy poznać wyczekiwanego przez wielu Norda 4. Odbędzie się ono już 16 lipca. Wygląd urządzenia zaprezentowano już teraz w serwisie X (Twitter) na oficjalnym profilu @OnePlusClub. Jak widać poniżej, smartfon ma mieć dwa aparaty fotograficzne z tyłu - oba mają być umieszczone poziomo obok siebie. Warto jeszcze zwrócić uwagę na ciekawy projekt plecków, który nawiązuje nieco do Google Pixeli 1/2/3. Co interesujące, wszystko wskazuje na to, że obudowa Norda 4 wykonana będzie ze szkła oraz... metalu. Ciekawi jesteśmy, jak takie rozwiązanie sprawdzi się w praktyce.

Here’s official poster of OnePlus Nord 4 in it’s all color variants



Co możemy powiedzieć o specyfikacji OnePlusa Nord 4? Urządzenie ma wyróżniać się 6,74-calowym ekranem AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 1,5K, układem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, baterią 5500 mAh z obsługą ładowania 100 W, kamerką do selfie 16 MP oraz podwójnym aparatem głównym 50 MP (główny) + 8 MP (ultraszerokokątny). Na pokładzie nie zabraknie lubianego switch alerta do szybkiego wyciszania powiadomień. Możliwe, że 16 lipca ujawnione zostaną również inne nowości od OnePlusa. Po cichu spodziewamy się także prezentacji słuchawek OnePlus Buds Pro 3 i zegarka OnePlus Watch 2R.

