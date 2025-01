OnePlus Nord CE4 Lite 5G - nowy budżetowy smartfon, który oferuje ekran AMOLED i 80 W ładowanie. Przy zakupie słuchawki gratis

Do sprzedaży w Polsce właśnie wkroczył nowy smartfon od marki OnePlus. Tytułowy model Nord CE4 Lite 5G należy do budżetowej półki cenowej, co w dużej mierze przekłada się na jego specyfikację. Nie uświadczymy tu bowiem zbyt wydajnego procesora, czy też nowych standardów łączności i pamięci wbudowanej. Smartfon oferuje jednak ekran AMOLED, pojemny akumulator ze wsparciem dla szybkiego ładowania, a na start producent przygotował promocyjną ofertę.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G zagościł na polskim rynku. Model nie wyróżnia się na tle innych sprzętów ze swojej półki cenowej zbyt wieloma cechami, więc na start producent przygotował specjalną ofertę, która uatrakcyjnia zakup.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G został wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G, który pod względem wydajności wypada nieco lepiej niż układ MediaTek Helio G99. Wraz z nim otrzymamy 8 GB pamięci RAM, a także 256 GB pamięci wbudowanej w standardzie UFS 2.2. Ekran to 6,67-calowy panel AMOLED o wysokiej jasności szczytowej i odświeżaniu. Niestety w przypadku łączności spotkamy się ze starszymi modułami Wi-Fi i Bluetooth. Na uwagę zasługuje jednak obecność zapomnianego przez wielu producentów złącza słuchawkowego oraz slotu na karty microSD. Natomiast port USB typu C także występuje w przestarzałym standardzie 2.0.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G Procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm)

2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold

6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver Układ graficzny Adreno 619 Pamięć RAM 8 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256 GB UFS 2.2 Wyświetlacz 6,67" 2400 x 1080 px, AMOLED (20:9)

120 Hz, 2100 nitów (peak), 600 nitów (typowo) Łączność Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, 5G, NFC

GPS, Galileo, Glonass, BDS, QZSS Norma IP IP54 Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0)

Audio-Jack 3,5 mm

Slot na karty microSD Aparaty tylne 2 MP (f/2.4, czujnik głębi)

50 MP (f/1.8, OIS, 1/1,95", Sony LYT-600) Aparat przedni 16 MP (f/2.4) Akumulator 5110 mAh / 80 W Wymiary i waga 162,9 x 75,6 x 8,1 mm / 191 g System operacyjny Android 14 (OxygenOS 14) Oferta specjalna Do 14 lipca 2024 roku podczas zakupu otrzymujemy słuchawki OnePlus Nord Buds 2 Cena na stronie producenta 299 euro Cena w polskich sklepach 1299 zł

Warto wspomnieć, że smartfon oferuje nam czytnik linii papilarnych ukryty pod ekranem. Mimo obecności trzech oczek aparatów realnie skorzystamy tylko z dwóch. Mamy bowiem dostęp do głównej 50 MP jednostki Sony LYT-600, która wspierana jest przez czujnik głębi, a także przedniej kamery o rozdzielczości 16 MP. Na pokładzie znalazło się miejsce na akumulator o pojemności 5110 mAh, który obsługuje 80 W ładowanie. Smartfon funkcjonuje obecnie na Androidzie 14, a sam producent zobowiązuje się do dostarczenia tylko dwóch głównych aktualizacji. Na stronie OnePlusa omawiany model jesteśmy w stanie nabyć w kwocie 299 euro, choć aktualnie trwa promocja, dzięki której podczas zakupu można otrzymać słuchawki OnePlus Nord Buds 2.

Źródło: OnePlus