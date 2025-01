OnePlus Nord 4 - nowy smartfon z układem Snapdragon 7+ Gen 3 i 16 GB RAM. Świetna promocyjna cena i prezent przy zakupie

Raz na jakiś czas spotykamy się na rynku z ofertą smartfona, który jest tak opłacalnym wyborem, że polecanie innych modeli traci sens. Swego czasu takim produktem był Redmi Note 8 Pro, a nieco później Redmi Note 10 Pro od Xiaomi. Tym razem taka nowość nadchodzi od firmy OnePlus. Tytułowy Nord 4 jest w obecnej cenie całkiem interesującym wyborem. Można go nazwać smartfonem prawie kompletnym, gdyż niemalże niczego mu nie brakuje.

Tegorocznym księciem (do króla nieco zabrakło) opłacalności można nazwać nowego smartfona od marki OnePlus. Nord 4 oferuje praktycznie wszystko, czego oczekują dziś użytkownicy, a przy tym nie kosztuje fortuny.

Nowy OnePlus Nord 4 korzysta z mocy wydajnego układu Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, który z kolei może liczyć na wsparcie ze strony nawet 16 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X. Na dane możemy otrzymać aż 512 GB bardzo szybkiej pamięci flash (UFS 4.0). Na froncie przywita nas 6,74-calowy panel Fluid AMOLED o 120-hercowym odświeżaniu i naprawdę dobrej jasności szczytowej. Nie zabraknie nam również żadnego z modułów łączności bezprzewodowej. Pierwszym minusem (dla niektórych osób) będzie port USB w leciwym już standardzie 2.0.

OnePlus Nord 4 Procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 (4 nm)

1 x 2,8 GHz Cortex-X4

4 x 2,6 GHz Cortex-A720

3 x 1,9 GHz Cortex-A520 Układ graficzny Qualcomm Adreno 732 Pamięć RAM 12/16 GB LPDDR5X Pamięć wbudowana 256/512 GB UFS 4.0 Wyświetlacz 6,74" 2722 1240 px, Fluid AMOLED (20.1:9)

120 Hz, 1100 nitów (HBM), 2150 nitów (peak)

100% sRGB, 100% DCI-P3, HDR10+, 10-bit Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G, NFC

GNSS Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS Porty, złącza i sloty USB typu C (2.0) Norma IP IP65 Aparaty tylne Sony LYT-600 - 50 MP (1/1.95", f/1.8, OIS)

Sony IMX355 - 8 MP (112 stopni, f/2.2) Aparat przedni 16 MP (f/2.4) Akumulator 5500 mAh / 100 W Wymiary i waga 162,6 x 75 x 7,99 mm / 199,5 g System OxygenOS 14.1 (Android 14) Ceny do 4 sierpnia 2024 roku 12/256GB - 1999 zł

16/512 GB - 2399 zł Ceny po 4 sierpnia 2024 roku 12/256GB - 2299 zł

16/512 GB - 2699 zł

Konstrukcja jest tu wykonana z aluminium, co oczywiście wpływa także na fakt, że zabrakło bezprzewodowego ładowania. Zestaw aparatów można zaliczyć do przyzwoitych, natomiast nie jest to zbyt wysoka półka. Bardzo pozytywnie zaskakuje ogniwo akumulatora o pojemności 5500 mAh, które na dodatek może być ładowane z mocą 100 W. Żyjemy jednak w "ekologicznych" czasach, więc ładowarki nie ma w zestawie (tutaj spory minus, bo jej oficjalny koszt to ponad 250 zł). Producent zaznacza, że możemy liczyć na 6 lat wsparcia (aktualizacje zabezpieczeń, w tym 4 lata aktualizacji systemu). Decydując się obecnie na zakup w polskich sklepach, otrzymamy gratis w postaci słuchawek OnePlus Nord Buds 3 Pro. Natomiast na stronie producenta możemy wybrać inny "prezent" (np. wspomnianą ładowarkę), jednak ceny to odpowiednio 529 i 579 euro. Promocja obowiązuje do 4 sierpnia 2024 roku włącznie. Aktualnie mamy do czynienia z przedsprzedażą, więc na wysłanie paczek przyjdzie nam poczekać do sierpnia.

