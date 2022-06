NZXT Signal 4K30 i HD60 - premiera rejestratorów obrazu dla pecetowych i konsolowych streamerów

Do sprzedaży trafiły właśnie nowe karty przechwytujące od NZXT - Signal 4K30 oraz Signal HD60. Jak deklaruje producent, nowe rejestratory obrazu są bardzo proste w obsłudze. Wystarczy podłączyć je do dowolnego urządzenia wyposażonego w port HDMI, jak np. konsola do gier, aparat lub komputer, by uzyskać natychmiastową gotowość do strumieniowego przesyłania obrazu. Karty posiadają złącze USB Gen 3.2 i są przeznaczone do współpracy z oprogramowaniem OBS, Streamlabs itp.

NZXT Signal 4K30 oraz Signal HD60 to nowe karty przechwytujące wideo. Nadadzą się nie tylko dla graczy, ale i dla osób, które chcą przechwytywać obraz chociażby z aparatów fotograficznych.

Model 4K30, jak sama nazwa wskazuje, przeznaczony jest do przechwytywania wideo w maksymalnej rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę. Jednocześnie karta przetworzy materiał w HDR w 4K przy 60 klatkach na sekundę, 1440p przy 144 klatkach na sekundę lub 1080p przy 240 klatkach na sekundę. Oznacza to, że podczas gry nie musimy rezygnować z wyższych ustawień obrazu. Urządzenie powinno sprawdzić się w streamowaniu materiałów nagrywanych np. na konsolach nowej generacji czy wydajnych gamingowych pecetach.

Model HD60 został stworzony do przechwytywania wideo w rozdzielczości 1080p z 60 klatkami na sekundę przy odtwarzaniu (tzw. jakość przelotowa) w 4K, 1440p lub 1080p przy 60 klatkach na sekundę. Identycznie jak w przypadku modelu 4K30, producent sugeruje, że w trakcie gry z użyciem grabbera, nie uświadczymy żadnych opóźnień. HD60 celowany jest w streamerów, dla których punktem wyjścia są platformy takie jak Twitch czy YouTube. Ze względu na swą specyfikację, urządzenie będzie odpowiednie do nagrywania materiałów z konsol poprzedniej generacji, konsolki Nintendo Switch lub z aparatów z wyjściem HDMI.

Producent wycenił nowe urządzenia na 200 oraz 150 euro (odpowiednio dla 4K30 i HD60). Przy okazji tej premiery, do sprzedaży trafia także 2-metrowy przewód NZXT Chat, który ma ułatwiać korzystanie ze słuchawek i przechwytywania dźwięku w czasie streamowania - wystarczy tylko podłączyć go do wejścia liniowego płyty głównej. To rozwiązanie powinno przekonać szczególnie osoby często korzystające z zestawu słuchawkowego podłączonego bezpośrednio do kontrolera. Przewód wyceniono z kolei na 10 euro. Wszystkie nowości można zamawiać już w oficjalnym sklepie internetowym producenta, wkrótce powinny trafić też do pozostałych sklepów.

