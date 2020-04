NVIDIA udostępnia zdalne renderowanie za pomocą kart GeForce

NVIDIA DesignWorks to kolekcja produktów do tworzenia aplikacji do profesjonalnej wizualizacji z akceleracją GPU. Obejmuje zestawy programistyczne, biblioteki, próbki do renderowania, wideo i wyświetlania. Produkty te umożliwiają programistom, badaczom i naukowcom z różnych branż czerpanie korzyści z tysięcy rdzeni obliczeniowych na nowoczesnych procesorach graficznych oraz mocy dedykowanych urządzeń sprzętowych do przyspieszonego przetwarzania wideo. W ramach tej kolekcji, niektóre zadania można wykonywać wykorzystując do tego komputer zdalny. Umożliwia to użytkownikowi wykonanie złożonego renderowania 3D lub podobnego z mniej wydajnej stacji roboczej.

Do tej pory było to możliwe tylko w przypadku kart Quadro, które są oczywiście znacznie droższe, a zatem mniej popularne niż modele GeForce.

Obecnie, głównie z powodu obecnego kryzysu spowodowanego koronawirusem, wielu programistów i projektantów 3D coraz częściej pracuje z domu, gdzie nie zawsze dostępny jest silny sprzęt. Aby dać im więcej możliwości, NVIDIA udostępniła Pulpit zdalny dla kart z rodziny GeForce. Ten gest firmy NVIDIA spotkał się z dużym zainteresowaniem w sieci, ponieważ potrzeba zdalnej mocy obliczeniowej w tym obszarze jest najwyraźniej większa niż oczekiwano. Ruch mógł być również podyktowany tym, że na rynku notebooków od kilku miesięcy pojawiają się konstrukcje z układami z serii RTX, ale wciąż jest ich zbyt mało w sektorze sprzętu dla programistów.

„Twórcy gier i twórcy treści na całym świecie pracują z domu i proszą nas o pomoc w korzystaniu ze strumieniowania pulpitu zdalnego Windows za pomocą używanych narzędzi. Stworzyliśmy specjalne narzędzie dla układów GPU GeForce, aby przyspieszyć strumieniowanie pulpitu zdalnego Windows za pomocą sterowników GeForce R440 lub nowszy. Wystarczy pobrać i uruchomić plik wykonywalny jako administrator na pulpicie systemu Windows, na którym będzie działać aplikacja OpenGL. Okno dialogowe potwierdzi, że akceleracja OpenGL jest włączona lub poinformuje, że wymagane jest ponowne uruchomienie komputera." Warto dodać, że jeśli w systemie zdalnym działa kilka kart Quadro RTX, a teraz również GeForce RTX, może nimi sterować z kilku klientów. Więcej informacji znajdziecie pod następującym adresem.

